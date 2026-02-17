Cobre baja debido a que existencias en la LME alcanzan su máximo nivel en 11 meses

Por Polina Devitt

LONDRES, 17 feb (Reuters) -

Los precios del cobre cayeron el martes, ya que la apreciación del ‌dólar y al aumento ‌de ⁠los inventarios en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) lastraron al mercado, en medio de un bajo volumen de operaciones debido a la ​festividad del ⁠Año Nuevo ⁠Lunar chino.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de ​Londres (LME) bajó un 1,8% a 12.619 dólares por tonelada métrica a las 1702 GMT, ‌tras alcanzar los 12.586 dólares, su nivel más bajo desde ​el 6 de febrero.

* El metal, ​utilizado en la energía y la construcción, ha bajado un 13% desde que alcanzó un máximo histórico de 14.527,5 dólares el 29 de enero, impulsado por una ola de compras especulativas, alentadas por las expectativas de una fuerte demanda.

* Los precios récord frenaron la demanda en China, principal consumidor de metales, y ​aumentaron las reservas acumuladas en Estados Unidos en 2025, lo que llevó las reservas combinadas de cobre de las tres bolsas (la LME, ⁠la Bolsa de Futuros de Shanghái y la bolsa Comex de Estados Unidos) a más de un millón de toneladas ‌por primera vez en más de dos décadas.

* Las existencias de cobre en el sistema de la LME alcanzaron un máximo de 11 meses, con 221.625 toneladas, después de que se entregaron 9.975 toneladas a los almacenes registrados en la LME en Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, según los datos diarios de la LME.

* El descuento del contrato de cobre al contado de ‌la LME con respecto al contrato a tres meses se amplió hasta los 114 dólares por tonelada ⁠el lunes, su nivel más alto en un año, lo que indica una amplia ‌oferta a corto plazo. Esto supone un fuerte cambio con respecto a la ⁠prima de 102 dólares registrada el 20 de enero.

* En tanto, ⁠la liquidez de las operaciones ha sido escasa esta semana debido a las fiestas del Año Nuevo Lunar en China, el principal consumidor de metales, que comenzaron el 15 de febrero. La Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) permanecerá cerrada hasta el 24 de febrero.

* En cuanto a otros ‌metales básicos, el plomo cayó un 0,5%, a ​1.947 dólares por tonelada; el aluminio bajó un 0,7%, a 3.032 dólares; el zinc cedió un 0,1%, a 3.286,50 dólares; el níquel perdió un 1,6%, a 16.830 dólares; y el estaño subió un 0,3%, a 45.340 dólares. (Reporte de Polina Devitt ‌en Londres; Reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)