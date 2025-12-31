Cobre baja en la sesión final de un año de avance récord

Por Polina Devitt

LONDRES, 31 dic (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el miércoles por el fortalecimiento del dólar y la toma de ganancias ante la escasez de liquidez, después de que el repunte de fin de año llevó al metal a un máximo histórico esta semana y a su mayor alza anual en 16 años.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,7%, a 12.472 dólares la tonelada métrica, a las 1701 GMT, tras haber alcanzado un récord de 12.960 dólares el lunes.

* El metal, que se usa en la energía y la construcción, ha subido un 42% este año después de que interrupciones en minas aumentaron la preocupación por la oferta.

* La debilidad del dólar, que abarata las materias primas que cotizan en dólares para los compradores con otras divisas, y las compras de especuladores, que prevén un aumento de la demanda por el auge de la IA y la transición energética, también impulsaron el alza.

* Hasta que Estados Unidos tome una decisión sobre estos aranceles a mediados de 2026, los analistas esperan que la prima de la CME frente a la LME siga atrayendo flujos de entrada a las existencias de cobre de Estados Unidos, restringiendo la disponibilidad del metal en los centros de consumo tradicionales.

* "No veo una reversión a corto plazo, ya que estos flujos están impulsados en gran medida por el arbitraje y siguen sujetos a la política de Estados Unidos, que es difícil de predecir", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* La demanda en China, el mayor consumidor mundial del metal, sigue siendo mayor de lo previsto. Las importaciones de enero a noviembre solo han bajado un 3% interanual, añadió.

* Entre otros metales en Londres, el aluminio subió un 0,4%, a 2.992 dólares la tonelada, el zinc cayó un 0,1%, a 3.119,50 dólares, el plomo bajó un 0,3%, a 2.018,50 dólares, el estaño retrocedió un 2,9%, a 40.420 dólares y el níquel perdió un 0,8%, a 16.695 dólares.

(Reporte de Polina Devitt; edición de Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)