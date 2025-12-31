LA NACION

Cobre baja en la sesión final de un año de avance récord

Cobre baja en la sesión final de un año de avance récord
Cobre baja en la sesión final de un año de avance récord

Por Polina Devitt

LONDRES, 31 dic (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el miércoles por el fortalecimiento del dólar y la toma de ganancias ante la escasez de liquidez, después de que el repunte de fin de año llevó al metal a un máximo histórico esta semana y a su mayor alza anual en 16 años.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,7%, a 12.472 dólares la tonelada métrica, a las 1701 GMT, tras haber alcanzado un récord de 12.960 dólares el lunes.

* El metal, que se usa en la energía y la construcción, ha subido un 42% este año después de que interrupciones en minas aumentaron la preocupación por la oferta.

* La debilidad del dólar, que abarata las materias primas que cotizan en dólares para los compradores con otras divisas, y las compras de especuladores, que prevén un aumento de la demanda por el auge de la IA y la transición energética, también impulsaron el alza.

* Hasta que Estados Unidos tome una decisión sobre estos aranceles a mediados de 2026, los analistas esperan que la prima de la CME frente a la LME siga atrayendo flujos de entrada a las existencias de cobre de Estados Unidos, restringiendo la disponibilidad del metal en los centros de consumo tradicionales.

* "No veo una reversión a corto plazo, ya que estos flujos están impulsados en gran medida por el arbitraje y siguen sujetos a la política de Estados Unidos, que es difícil de predecir", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

* La demanda en China, el mayor consumidor mundial del metal, sigue siendo mayor de lo previsto. Las importaciones de enero a noviembre solo han bajado un 3% interanual, añadió.

* Entre otros metales en Londres, el aluminio subió un 0,4%, a 2.992 dólares la tonelada, el zinc cayó un 0,1%, a 3.119,50 dólares, el plomo bajó un 0,3%, a 2.018,50 dólares, el estaño retrocedió un 2,9%, a 40.420 dólares y el níquel perdió un 0,8%, a 16.695 dólares.

(Reporte de Polina Devitt; edición de Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...