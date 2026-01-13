Cobre baja por fortaleza del dólar, temores sobre oferta limita la caída

Por Eric Onstad

LONDRES, 13 ene (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el martes, en ⁠una jornada en la ⁠que la incertidumbre sobre futuros recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la fortaleza del dólar fueron contrarrestados por las preocupaciones sobre ⁠la oferta ‌y ​el continuo interés de los especuladores.

* A las 1550 GMT, el cobre de referencia ​a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,2%, ‌a 13.179 dólares por tonelada, recuperándose de un mínimo ‌intradía de 13.033 dólares tocado en ​las operaciones asiáticas.

* El índice dólar se fortalecía, pero recortó ganancias después de que el dato del índice de precios al consumo de diciembre en Estados Unidos coincidiera en gran medida con las expectativas de los economistas.

* El cobre en la LME ha subido un 45% en los últimos 12 meses, alcanzando sucesivos máximos históricos, como los 13.387,50 dólares de la semana pasada.

* "Hay mucha liquidez ⁠y mucha gente está tratando de alejarse de Estados Unidos y encontrar refugios fuera de los mercados financieros", ​dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

* Hay muchas posibilidades de que el cobre supere la barrera de los 14.000 dólares en un futuro próximo, añadió.

* El repunte del cobre se ha visto impulsado por las interrupciones en las minas, la preocupación por los déficits de este año y el flujo de cobre hacia Estados Unidos ante ⁠los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares.

* La escasez se refleja en ​el aumento de la prima del cobre al contado de la LME con respecto al contrato a tres meses , que el martes subía a 64 dólares la tonelada, el nivel más alto en ‍un mes y por encima de los 3 dólares de hace una semana.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,3% a 3.194,50 dólares la tonelada; mientras que el zinc subía un 0,8% a 3.241 dólares tras tocar un pico desde octubre de 3.274 dólares.

* ​En tanto, el níquel bajaba un 1% a 17.715 dólares; el plomo sumaba un 0,4% a 2.062 dólares; y el estaño se disparaba un 3,5% a 49.650 dólares, un pico desde marzo de 2022. (Reporte adicional de ‍Amy Lv en Pekín; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)