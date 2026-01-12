Cobre bate récord gracias a optimismo por China y auge de centros de datos

Por Pratima Desai

LONDRES, 12 ene (Reuters) -

Los precios del cobre subían el lunes hacia máximos históricos, en un ambiente de optimismo por la fuerte demanda de China, principal consumidor mundial, y de los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial.

A las 1704 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,6%, a 13.205 US$ la tonelada, tras tocar los 13.323 US$ más temprano. La semana pasada, el metal, usado para fabricar cables eléctricos, alcanzó la cifra récord de 13.387,5 US$, lo que supone un alza de más del 50% desde principios del año pasado.

Operadores dijeron que los planes chinos de poner en marcha un paquete de políticas fiscales para impulsar la demanda y garantizar el buen arranque de la economía este año son positivos para todos los metales industriales.

Mientras tanto, el panorama mundial de la demanda de cobre está cambiando a la par que aumenta la adopción de vehículos eléctricos, la construcción de centros de datos y las mejoras y ampliaciones de las redes eléctricas en todo el mundo.

"El cobre sigue siendo fundamental para la expansión de las redes, las energías renovables y la infraestructura de los vehículos eléctricos", indicaron los analistas de ING en una nota. "También están surgiendo nuevas fuentes de demanda, con los centros de datos y la infraestructura de IA convirtiéndose en grandes consumidores de metales como el cobre y el aluminio".

Las expectativas de escasez en los próximos años debido a la falta de nuevos suministros ayudarán a mantener altos los precios del cobre.

"Las limitadas aprobaciones de nuevos proyectos combinadas con muchas interrupciones/reducciones de la producción han dado lugar a niveles muy bajos de crecimiento de la producción minera en 2025 y prevemos un crecimiento limitado en 2026", dijeron los analistas de UBS.

Entre otros metales básicos, el aluminio ganó un 1,6%, a 3.185 US$ la tonelada; el zinc sumó un 1,6%, a 3.177 US$; el plomo bajó un poco a 2.048 US$; el níquel subió un 1,4%, a 17.950 US$; y el estaño se disparó un 5,9%, a 48.260 US$.

(Editado en español por Carlos Serrano)