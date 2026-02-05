Cobre cae 1% por fortaleza del dólar, aumento de existencias

5 feb (Reuters) - El cobre cayó por segunda sesión consecutiva el jueves, siguiendo las pérdidas en el complejo de metales preciosos, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar pesaron sobre los precios.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1% a 12.917,50 dólares por tonelada métrica a las 17:31 GMT.

* El cobre cayó anteriormente hasta un 1,5% a 12.854,50 dólares, ya que los metales industriales se sumaron a una caída generalizada en todas las clases de activos, incluidos los metales preciosos, donde la plata perdió alrededor de un 13% debido al fortalecimiento del dólar y al alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* Un dólar más fuerte encarece los metales denominados en dólares para los tenedores de otras divisas.

* Las existencias de cobre también siguieron aumentando, y las existencias de la LME alcanzaron las 180.575 toneladas, la cifra más alta desde mayo de 2025.

* En China, las existencias en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron en una acumulación estacional antes del Año Nuevo Lunar, alcanzando su nivel más alto desde abril, con 133.004 toneladas.

* Mientras tanto, las existencias de cobre en la bolsa estadounidense Comex se situaron en un récord de 529.962 toneladas.

* "Creo que hoy en día no hay escasez física de cobre, porque hay mucho en Estados Unidos", afirmó John Meyer, analista de SP Angel. "Tengo la firme sospecha de que la Oficina de Reservas del Estado chino está liberando parte del cobre" para estabilizar el mercado tras la reciente subida de precios, añadió.

* Los precios del cobre alcanzaron un récord de 14.527,50 dólares el 29 de enero.

* El jueves, el contrato de cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de 83 dólares por tonelada respecto al contrato a tres meses , lo que sugiere una escasa demanda del metal a corto plazo.

* China ampliará sus reservas estratégicas de cobre y estudiará la creación de un sistema de almacenamiento comercial liderado por empresas estatales, según declaró el martes un alto funcionario de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos.

* En tanto, el aluminio bajaba un 0,9% a 3.040 dólares por tonelada, el zinc cedía un 0,1% a 3.305,50 dólares, el plomo caía un 0,5% a 1.956 dólares, el níquel perdía un 1,7% a 17.075 dólares y el estaño caía un 3,8% a 46.050 dólares, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 9 de enero. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; Editado en español por Natalia Ramos y Javier Leira)