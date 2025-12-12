Cobre cae 3% tras acercarse a US$12.000

12 dic (Reuters) - El cobre se hundió más de un 3% el viernes tras alcanzar un máximo histórico cercano a los 12.000 dólares por tonelada más temprano en la sesión, debido al renovado temor al estallido de la burbuja de la inteligencia artificial, que provocó una liquidación de activos de mayor riesgo.

* A las 17:00 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 3,5% a 11.451,50 dólares la tonelada, tras haber tocado un récord de 11.952 dólares más temprano en la sesión, a corta distancia del nivel psicológico de 12.000 dólares.

* El metal, muy utilizado en la energía, la construcción y la industria manufacturera, cerró la semana con una baja del 0,7% tras dos alzas semanales seguidas.

* Los operadores atribuyeron el repentino desplome del viernes al nerviosismo por la caída de las acciones tecnológicas, que se extendió a los metales, con la liquidación de posiciones largas en cobre en un mercado volátil.

* "Creemos que, a corto plazo, las interrupciones del suministro mantendrán los precios en torno a los 11.000 dólares la tonelada", dijo Ewa Manthey, analista de ING. "Sin embargo, para que la subida se prolongue, será crucial una mayor demanda, sobre todo de China, el mayor consumidor. Por ahora, los precios se mantendrán en un rango".

* ANZ espera que los precios del cobre se mantengan por encima de los 11.000 dólares por tonelada en 2026 y potencialmente cercanos a los 12.000 a fines de año, en medio de las limitaciones de la oferta y la aceleración del crecimiento de la demanda.

* Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron un 0,5% durante la semana pasada, a 89.389 toneladas, dijo la bolsa el viernes.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio bajaba un 1,1% a 2.866 dólares la tonelada; y el zinc perdía un 2,3% a 3.129 dólares, tras tocar el jueves un máximo de 13 meses.

* Datos de la LME del viernes mostraron entradas de 1.800 toneladas en las existencias de zinc , que con 61.925 toneladas están en su nivel más alto desde agosto.

* En tanto, el níquel cedía un 0,2% a 14.585 dólares; el plomo restaba un 1,1% a 1.966,50 dólares, tocando un piso desde el 16 de octubre; y el estaño caía un 0,6%, a 41.505 dólares, después de alcanzar su nivel más alto desde abril de 2022 por preocupaciones sobre la oferta.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado por Carlos Serrano y Javier Leira)