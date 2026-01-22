Cobre cae a mínimos de casi dos semanas por aumento de inventarios

LONDRES, 22 ene (Reuters) - El cobre tocó el jueves su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que los inventarios aumentaron y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de la amenaza de imponer aranceles a los países que se oponen a que tome el control de Groenlandia

* A las 1700 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 0,4%, a US$12.756 por tonelada, tras tocar US$12.621 más temprano en la sesión, su mínimo desde el 9 de enero

* Trump descartó el miércoles usar la fuerza militar para tomar Groenlandia y dijo que ya no impondrá aranceles a los aliados europeos que había amenazado con poner en vigor el 1 de febrero

* "La ansiedad se reduce en el mercado y todo retrocede porque el motor principal ya no está en juego", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum

* El contrato del cobre al contado de la LME se negociaba con un descuento de US$78 por tonelada con respecto al de tres meses , después de haber alcanzado una prima de más de US$100 el martes, lo que indica poca necesidad de metal a corto plazo. China, principal consumidor de metales, produjo un volumen récord de cobre refinado en diciembre

* Las existencias de cobre en la LME han subido a 168.250 toneladas, su máximo desde mayo de 2025, tras la entrada de 8.725 toneladas en los almacenes de Estados Unidos. Aun así, las existencias en la LME se ven empequeñecidas por las más de 500.000 toneladas de cobre que hay en los almacenes de Comex

* El resto del complejo de la LME subió en general, apoyado por un dólar más débil, que hace que los metales que cotizan en el billete verde sean más asequibles para los tenedores de otras divisas

* En otros metales básicos de la LME, el zinc ganó un 1,4%, a US$3.216,5 la tonelada, después de que Nexa Resources dijo que se había suspendido temporalmente la producción en su mina de Atacocha San Gerardo, en Perú

* El aluminio subió un 0,6%, a US$3.113 la tonelada; el plomo cayó un 0,1%, a US$2.021; el níquel mejoró un 0,2%, a US$18.035; y el estaño trepó un 1,7%, a US$52.205

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson, Dylan Duan y Polina Devitt; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)