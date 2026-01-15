Cobre cae desde récord por menores temores sobre aranceles de EEUU y firmeza del dólar
Por Tom Daly
LONDRES, 15 ene (Reuters) - El cobre retrocedió el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal. * A las 1702 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,6%, a 13.108 dólares la tonelada, tras tocar un récord de 13.407 dólares en la víspera. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había optado por no imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos. El cobre está en esta lista de Washington y se enfrenta a un potencial arancel de importación del 15% a partir de 2027, pero no fue mencionado en la declaración del mandatario.
* "Si baja el deseo de poner aranceles en este momento para
los otros metales, eso reduce el riesgo para el cobre también",
dijo Nitesh Shah, de WisdomTree. "Así que tal vez haya un poco
de prima saliendo de allí".
* La prima del cobre al contado en la LME sobre el contrato a
plazo a tres meses