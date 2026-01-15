LA NACION

Cobre cae desde récord por menores temores sobre aranceles de EEUU y firmeza del dólar

Por Tom Daly

LONDRES, 15 ene (Reuters) - El cobre retrocedió el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal. * A las 1702 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,6%, a 13.108 dólares la tonelada, tras tocar un récord de 13.407 dólares en la víspera. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había optado por no imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos. El cobre está en esta lista de Washington y se enfrenta a un potencial arancel de importación del 15% a partir de 2027, pero no fue mencionado en la declaración del mandatario.

* "Si baja el deseo de poner aranceles en este momento para los otros metales, eso reduce el riesgo para el cobre también", dijo Nitesh Shah, de WisdomTree. "Así que tal vez haya un poco de prima saliendo de allí". * La prima del cobre al contado en la LME sobre el contrato a plazo a tres meses se ha reducido a unos 28 dólares la tonelada desde los cerca de 90 dólares del martes, lo que indica una necesidad menos urgente del metal. * Un dólar más fuerte también pesaba sobre los precios, encareciendo los metales denominados en el billete verde para los compradores con otras divisas. * En otros metales básicos, el zinc subió un 1,1%, a 3.310,5 dólares la tonelada, tras tocar los 3.355, su máximo desde el 3 de febrero de 2023; el plomo ganó un 1,1%, a 2.100 dólares, después de alcanzar su cota más elevada en dos meses; y el estaño perdió un 2%, a 52.060 dólares, luego de tocar un máximo histórico el miércoles de 54.760 dólares. * El níquel restó un 0,8%, a 18.525 dólares, tras tocar un máximo de 19 meses en la sesión anterior, en un comienzo alcista de 2026 para los metales básicos, mientras que el aluminio cayó un 0,6%, a 3.166,5 dólares. (Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)

