Cobre cae desde récord por menores temores sobre aranceles de EEUU y firmeza del dólar

Por Tom Daly

LONDRES, 15 ene (Reuters) - El cobre retrocedió el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal. * A las 1702 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,6%, a 13.108 dólares la tonelada, tras tocar un récord de 13.407 dólares en la víspera. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había optado por no imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos. El cobre está en esta lista de Washington y se enfrenta a un potencial arancel de importación del 15% a partir de 2027, pero no fue mencionado en la declaración del mandatario.