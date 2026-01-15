Cobre cae desde récord por rebaja de temores arancelarios de EEUU y firmeza del dólar

Por Tom Daly

LONDRES, 15 ene (Reuters) - El cobre retrocedía el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal. * A las 1030 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8%, a US$13.082 la tonelada, tras tocar un récord de US$13.407 en la víspera.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había optado por no imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos. El cobre está en esta lista de Washington y se enfrenta a un potencial arancel de importación del 15% a partir de 2027, pero no fue mencionado en la declaración del mandatario.

* "Si baja el deseo de poner aranceles en este momento para los otros metales, eso reduce el riesgo para el cobre también", dijo Nitesh Shah, de WisdomTree. "Así que tal vez haya un poco de prima saliendo de allí". * La prima del cobre al contado en la LME sobre el contrato a plazo a tres meses se ha reducido a unos US$44 la tonelada desde los cerca de US$90 del martes, lo que indica una necesidad menos urgente del metal. * Un dólar más fuerte también pesaba sobre los precios, encareciendo los metales denominados en el billete verde para los compradores con otras divisas. * En otros metales básicos, el zinc subía un 1,5%, a US$3.325,5 la tonelada, tras tocar los US$3.355, su máximo desde el 3 de febrero de 2023; el plomo ganaba un 0,3%, a US$2.084,5, después de alcanzar su cota más elevada en dos meses; y el estaño avanzaba un 0,5%, a US$53.715, cerca del máximo histórico del miércoles de US$54.760. * El níquel restaba un 1,9%, a US$18.350, tras tocar un máximo de 19 meses en la sesión anterior, en un comienzo alcista de 2026 para los metales básicos, mientras que el aluminio caía un 0,6%, a US$3.168.

(Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)