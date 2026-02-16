Cobre cae en jornada de bajos volúmenes y preocupación por alza de inventarios

Por Pratima Desai

LONDRES, 16 feb (Reuters) -

Los precios del cobre bajaron el lunes debido al fortalecimiento del dólar y a que el mercado se centró en el aumento de las existencias y las débiles perspectivas de demanda por feriados. * Las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino esta semana y el lunes feriado en Estados Unidos se traducen en bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles, según los operadores. * El cobre de referencia en la LME bajó un 0,1%, a US$ 12.865 la tonelada métrica, más de un 10% desde que alcanzó un máximo histórico de US$ 14.527,50 la tonelada hace dos semanas.

* "Con muchas mesas asiáticas fuera de las negociaciones, la liquidez será irregular y es probable que la mayoría de los s se contenten con esperar una dirección más clara de las tasas de interés estadounidenses y un posible impulso de la demanda china en las operaciones posteriores a las vacaciones", dijo Britannia Global Markets en una nota. * Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en US$ para los compradores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda y socavar los precios. * Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME, que ascienden a 211.850 toneladas , han aumentado más de un 50% desde el 9 de enero. Las abundantes existencias han creado un descuento para el contrato al contado sobre el contrato a tres meses en la LME . * En los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái, los inventarios de cobre, que ascienden a 272.475 toneladas , han subido un 180% desde el 19 de diciembre.

* Mientras, los precios del zinc bajaron un 1,3%, a US$ 3293 por tonelada. Han caído un 8% desde que alcanzaron los US$ 3575,50 el 29 de enero, el máximo desde agosto de 2022. El zinc también se ve presionado por el aumento de las existencias en los almacenes de la ShFE, que con 87.025 toneladas han subido un 33% desde el 30 de enero.

* Entre otros metales, el aluminio bajó un 0,2%, a US$ 3072 la tonelada; el plomo bajó un 0,6%, a US$ 1949; el estaño retrocedió un 1,1%, a US$ 46.200; y el níquel perdió un 0,1%, a US$ 16.960 por tonelada. (Reporte de Pratima Desai; edición de Ronojoy Mazumdar.)