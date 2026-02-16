Cobre cae en jornada de bajos volúmenes y preocupación por alza de inventarios
Por Pratima Desai
LONDRES, 16 feb (Reuters) -
Los precios del cobre bajaron el lunes debido al fortalecimiento del dólar y a que el mercado se centró en el aumento de las existencias y las débiles perspectivas de demanda por feriados. * Las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino esta semana y el lunes feriado en Estados Unidos se traducen en bajos volúmenes y posibles movimientos volátiles debido a la liquidación o renovación de los contratos que vencen en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles, según los operadores. * El cobre de referencia en la LME bajó un 0,1%, a US$ 12.865 la tonelada métrica, más de un 10% desde que alcanzó un máximo histórico de US$ 14.527,50 la tonelada hace dos semanas.
* "Con muchas mesas asiáticas fuera de las negociaciones, la liquidez será irregular y es probable que la mayoría de los s se contenten con esperar una dirección más clara de las tasas de interés estadounidenses y un posible impulso de la demanda china en las operaciones posteriores a las vacaciones", dijo Britannia Global Markets en una nota.
* Una moneda estadounidense más fuerte encarece los metales cotizados en US$ para los compradores de otras divisas, lo que podría frenar la demanda y socavar los precios.
* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME, que ascienden a 211.850 toneladas
* Mientras, los precios del zinc bajaron un 1,3%, a US$ 3293 por tonelada. Han caído un 8% desde que alcanzaron los US$ 3575,50 el 29 de enero, el máximo desde agosto de 2022. El zinc también se ve presionado por el aumento de las existencias
* Entre otros metales, el aluminio bajó un 0,2%, a US$ 3072 la tonelada; el plomo bajó un 0,6%, a US$ 1949; el estaño retrocedió un 1,1%, a US$ 46.200; y el níquel perdió un 0,1%, a US$ 16.960 por tonelada. (Reporte de Pratima Desai; edición de Ronojoy Mazumdar.)