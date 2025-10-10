Cobre cae en Shanghái desde pico de 16 meses por toma de ganancias y alza inventarios

```html

SHANGHÁI, 10 oct (Reuters) - El cobre en Shanghái caía el viernes desde un máximo de 16 meses, ya que la recogida de beneficios y nuevos datos que mostraron un aumento de los inventarios en China eclipsaron la preocupación por la escasez del metal rojo.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) perdió un 0,16%, a 85.900 yuanes (US$12.059,19) por tonelada.

* Los precios de Shanghái siguieron a los del cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) , donde el impulso también se desvanecía tras alcanzar los US$11.000 la tonelada el jueves.

* Los futuros del cobre en la LME restaban un 0,4%, a US$10.823,5 la tonelada, a las 0849 GMT, pero se encamina a cerrar la semana con un alza del 0,97%.

* "Los altos precios han debilitado la demanda (...) Así que los operadores están recogiendo beneficios y abandonando el mercado por ahora", dijo un operador con sede en Shanghái bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios.

* Las existencias de cobre también subieron, presionando a los precios. Las existencias de cobre en los almacenes de la SHFE subieron un 15,4%, según un informe semanal publicado durante la jornada.

* En los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajó un 0,24%, el zinc subió un 0,25%, el níquel cedió un 0,09%, el plomo ganó un 0,44% y el estaño avanzó un 0,59%.

* No obstante, los futuros en la LME retrocedían en su mayoría tras un alza liderada por el cobre. El aluminio perdía un 0,43%, el níquel cedía un 0,56%, el estaño restaba un 0,49%, el plomo ganaba un 0,74% y el zinc avanzaba un 0,35%.

(US$1 = 7,1232 yuanes)

(Reporte de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)

