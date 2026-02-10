Cobre cae por aumento de existencias; negocios se ralentizan antes de festivo en China

Por Polina Devitt

LONDRES, 10 feb (Reuters) -

Los precios del cobre cayeron el martes bajo la presión del aumento de las existencias y la escasa actividad comercial antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, el principal consumidor de metales, que comienzan este fin de semana.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0,6% hasta los 13.088,50 dólares por tonelada métrica a las 17:04 GMT.

* La demanda se ha enfriado después de que los compradores chinos minoristas concluyeran la reposición de existencias previa a los días festivos, según indicó la correduría china GF Futures en una nota.

* El consumo aparente de cobre de China en el cuarto trimestre cayó un 12,3% interanual, con un aumento de la demanda del metal del 4% en todo el año 2025, según indicaron los analistas de Morgan Stanley en una nota.

* Añadieron que habrá pocos datos concretos sobre el consumo reciente hasta marzo debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comienzan el 15 de febrero.

* Mientras tanto, las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME se sitúan en 189.100 toneladas, su nivel más alto desde mayo, después de que se entregaran 4.800 toneladas en los almacenes de Taiwán y Estados Unidos, según los datos diarios de la LME.

* Las existencias en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron hasta las 248.911 toneladas de cobre, su mayor nivel desde marzo, al final de la semana pasada, mientras que las existencias de cobre de Comex , con un máximo histórico de 535.430 toneladas, siguen registrando entradas diarias.

* El yuan chino, que proporciona cierto apoyo al cobre, se fortaleció el martes por encima de 6,91 por dólar por primera vez desde mayo de 2023. La fortaleza del yuan hace que los metales cotizados en dólares sean más atractivos para los compradores chinos.

* En el aspecto técnico, el cobre se ve respaldado por la media móvil de 21 días, situada en 13.062 dólares.

* Entre otros metales de la LME, el aluminio cayó un 0,9% a 3.098 dólares por tonelada; el zinc subió un 0,5% a 3.393 dólares; el plomo ganó un 0,3% a 1.974 dólares; el estaño ganó un 0,4% a 49.025 dólares; y el níquel avanzó un 0,9% a 17.500 dólares.