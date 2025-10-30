Cobre cae por cautela de la Fed y preocupaciones por la demanda china
- 1 minuto de lectura'
Por Eric Onstad
LONDRES, 30 oct (Reuters) - Los precios del cobre caían el jueves desde los picos históricos tocados el día anterior, debido a las cautas declaraciones de la Reserva Federal sobre los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la preocupación por la demanda física china.
* A las 1100 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 1,2%, a US$11.049 dólares por tonelada, tras tocar un máximo histórico de US$11.200 dólares en la víspera debido a la preocupación por la oferta.
* "El cobre está retrocediendo hoy porque la confianza de la Fed sobre un recorte de tasas en diciembre no es tan fuerte y los corredores chinos son bajistas en los precios de Shanghái con una demanda física mediocre", dijo Robert Montefusco, de la correduría Sucden Financial.
* El presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendió a los mercados el miércoles al poner en duda las perspectivas de un recorte de tasas en la próxima reunión de diciembre, asegurando que tal medida no es "una conclusión inevitable".
* El contrato del cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedió un 0,1%, a 87.960 yuanes (US$12.348,73 dólares) la tonelada.
* Grandes mineras como Glencore y Anglo American registraron una menor producción de cobre en los nueve primeros meses del año y una serie de interrupciones llevaron a los analistas a elevar sus previsiones de precios para el próximo año, según un sondeo de Reuters.
* En otros metales básicos, el aluminio en la LME perdía un 0,5%, a US$2874 dólares la tonelada; el níquel bajaba un 0,4%, a US$15.305 dólares; el zinc caía un 1%, a US$3053 dólares; el plomo subía un 0,1%, a US$2029 dólares; y el estaño restaba un 0,2%, a US$36.105 dólares.
(1 dólar = 7,1230 yuanes)
Para ver los precios de los futuros de metales básicos:
- COBRE
- PLOMO
- ESTAÑO
- NÍQUEL
- ALUMINIO
- ZINC
(Reporte adicional de Lucas Liew; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 2
“Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
- 3
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos