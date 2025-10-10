Cobre cae por comentarios de Trump sobre China que desatan temor a guerra comercial

Por Polina Devitt

LONDRES, 10 oct (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington está calculando un aumento masivo de los aranceles a las importaciones chinas, inflando los temores a una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 3,8%, a US$10.450 la tonelada, a las 1600 GMT. El jueves alcanzó los US$11.000, acercándose a su máximo histórico de US$11.104,50 de mayo de 2024.

* El comentario de Trump no mencionó en ningún momento los metales industriales, que son dependientes del crecimiento, pero sí los elementos de tierras raras.

* China amplió de forma drástica sus controles de exportación de tierras raras el jueves, añadiendo cinco nuevos elementos y un escrutinio extra para los semiconductores, a medida que Pekín refuerza el control sobre el sector antes de las proyectadas conversaciones entre Trump y Xi Jinping.

* "Iba a reunirme con el presidente Xi dentro de dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", señaló Trump en una publicación en las redes sociales.

* Los inversores se volcaron en el cobre después de que Freeport declaró fuerza mayor en su importante mina de Grasberg, en Indonesia, a fines de septiembre. En apoyo de los riesgos de suministro, los datos mostraron el jueves que la producción de cobre de Codelco en Chile cayó un 25% en agosto, tras un accidente mortal que paralizó la producción de una mina.

* No obstante, la falta de una mejora significativa de la demanda contribuyó a limitar el repunte del cobre, que se utiliza en los sectores de la energía y la construcción.

* En otros metales básicos, el plomo en la LME bajó un 0,8%, a US$2.014 la tonelada; el aluminio cayó un 1,9%, a US$2.744; el zinc restó un 0,6%, a US$2.992,5; el níquel bajó un 2,1%, a US$15.160; y el estaño se hundió un 4%, a US$35.570. (Editado en español por Carlos Serrano)