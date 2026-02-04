Cobre cae por fortalecimiento del dólar, perspectivas sobre existencias

Por Polina Devitt

LONDRES, 4 feb (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el miércoles, presionados por la fortaleza del ⁠dólar y una mayor disponibilidad de ⁠metal en las reservas de las bolsas, mientras que los operadores restaron importancia a los planes chinos de ampliar las reservas estratégicas.

* El cobre de referencia a tres meses ⁠en la ‌Bolsa de Metales ​de Londres (LME) bajó un 3% a 13.0654,50 dólares por tonelada métrica a las 1700 GMT, manteniéndose justo ​por encima de la media móvil de 21 días, que técnicamente proporciona un soporte en 13.048 ‌dólares.

* El cobre ha perdido un 10% desde que ‌los especuladores ampliaron su ola de compras de ​oro y plata, lo que llevó al cobre a un máximo histórico de 14.527,50 dólares el 29 de enero, a pesar de las advertencias de los analistas sobre la debilidad de la demanda, el aumento de las reservas y la probabilidad de una mayor oferta.

* "Se está observando que la volatilidad de los metales preciosos se extiende al cobre, aunque no en la misma medida", afirmó Anant Jatia, de Greenland Investment Management, un fondo de cobertura especializado en el arbitraje de materias ⁠primas.

* En su opinión, el mercado de los metales preciosos se ha vuelto cada vez más especulativo y opera con ​una liquidez reducida que plantea riesgos tanto para las posiciones largas como para las cortas.

* "En este tipo de volatilidad, el efectivo es el rey. Tanto para los especuladores como para los que buscan coberturas, la liquidez es lo único que garantiza la defensa de sus posiciones", añadió, refiriéndose tanto al mercado de metales básicos como al de metales preciosos.

* En China, el principal consumidor de metales, varios operadores y analistas advirtieron contra la sobreinterpretación de ⁠las declaraciones realizadas por un funcionario de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos, respaldada por ​el Estado, sobre los planes de ampliar las reservas estratégicas de cobre del país.

* Aumentando aún más la presión sobre el cobre, las existencias disponibles en los almacenes registrados en la LME aumentaron a 155.725 toneladas, su nivel más alto desde ‍marzo, después de que se devolvieran 12.750 toneladas en Taiwán y Corea del Sur.

* En cuanto a otros metales de la LME, el níquel subía un 0,6% a 17.340 dólares la tonelada. Goldman Sachs y Macquarie elevaron el martes sus previsiones promedio del precio del níquel para 2026 por encima de los 17.000 dólares, citando una oferta más ajustada por parte del ​principal productor, Indonesia.

* El aluminio caía un 1,5% a 3.058,50 dólares por tonelada, el zinc bajaba un 0,6% a 3.317 dólares, mientras que el plomo sumaba un 0,1% a 1.965,50 dólares y el estaño se hundía un 4% a 48.160 dólares. (Reporte de Polina Devitt. ‍Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)