Cobre cae por fortaleza del dólar y escasa demanda china

Por Polina Devitt

LONDRES, 21 oct (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el martes, presionados por la fortaleza del dólar y señales de una apagada demanda por parte de China, el mayor consumidor mundial de metales, aunque un descenso de las existencias disponibles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) frenó las pérdidas.

* A las 1604 GMT, los futuros del cobre de referencia a tres meses en la LME perdieron un 0,6%, a US$10.626 la tonelada.

* "China no es comprador a los niveles de precios actuales por ahora, y estamos en la parte tranquila del mes desde la perspectiva del flujo comercial", dijo Alastair Munro, estratega senior de metales de Marex, añadiendo que la caída del 5% del oro también afectó al cobre.

* La prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de las importaciones chinas del metal rojo, cayó un 38% en el último mes, a US$36 la tonelada, su mínimo desde julio, ya que el cobre alcanzó el 9 de octubre un máximo de 16 meses de US$11.000 por varias interrupciones del suministro en las minas.

* Muchos operadores también se mantuvieron al margen debido a la incertidumbre ante las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en vísperas de la reunión que celebrarán la próxima semana en Corea del Sur los líderes de las dos principales economías del mundo.

* Los datos diarios de la LME proporcionaron cierto apoyo al metal, mostrando que las existencias disponibles en almacenes registrados en la LME cayeron a 127.350 toneladas, el mínimo desde julio, tras 2000 nuevas cancelaciones en Corea del Sur.

* En otros metales básicos, el aluminio subió un 0,3%, a US$2784,5 la tonelada; el zinc ganó un 0,7%, a US$2997; el plomo perdió un 0,2%, a US$1985,5; el estaño sumó un 0,3%, a US$35.345 dólares; y el níquel cedió un 0,2%, a US$15.180. (Reporte de Polina Devitt; editado en español por Carlos Serrano)