Cobre cae por las tensiones comerciales entre EEUU y China
Por Polina Devitt
LONDRES, 14 oct (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el martes debido a la preocupación por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, con su posible efecto sobre las perspectivas de la demanda de metales dependientes del crecimiento.
* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedió un 2,1% a US$10.592,50 la tonelada métrica hacia las 1600 GMT.
* El metal, utilizado en la energía y la construcción, ha bajado un 4% desde que la preocupación por la reducción del suministro de las minas tras las interrupciones en Indonesia, la República Democrática del Congo y Chile llevó los precios a su máximo de 16 meses de US$11.000 el 9 de octubre.
* "La demanda no es tan buena para el cobre, aunque tengamos todos estos problemas de suministro", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.
* Desde el punto de vista técnico, la media móvil más cercana, que proporciona soporte al cobre, es la de 21 días, actualmente en US$10.378.
* En China, principal consumidor de metales, la prima del cobre Yangshan
* El martes, Estados Unidos y China empezaron a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que trasladan desde juguetes navideños hasta petróleo crudo.
* El lunes, los diferenciales entre el contrato al contado de la LME y el de tres meses para el cobre, el aluminio y el zinc se ampliaron debido a la actividad previa al miércoles, cuando los titulares de posiciones cortas tienen que recortar o renovar sus contratos.
* La prima del cobre al contado frente al contrato a tres meses se situó por última vez en US$39 la tonelada, tras alcanzar el lunes los US$227, su nivel más alto desde junio.
* En el caso del zinc, la prima cayó a US$115 por tonelada desde los US$202 del lunes. Las existencias de zinc en los almacenes registrados en la LME
* Entre otros metales, el aluminio de la LME retrocedió un 0,8% a US$2740,50 la tonelada, el zinc perdió un 2,4% a US$2948, el níquel bajó un 0,5% a US$15.135, el estaño cayó un 1,6% a US$35.140 y el plomo bajó un 0,3% a US$1982. (Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)
