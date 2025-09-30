Cobre cae por recogida de beneficios e inicio de larga festividad china

Por Polina Devitt

LONDRES, 30 sep (Reuters) - El cobre bajaba el martes, al coincidir el inicio de una semana festiva en China, principal consumidor mundial de metales, con el final del tercer trimestre, lo que provocaba una recogida de beneficios después de que los precios alcanzaran su máximo de 15 meses la semana pasada.

* A las 0948 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,6%, a 10.347,5 dólares la tonelada.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, va camino de cerrar el tercer trimestre con un avance del 5%, ya que muchos analistas rebajaron sus estimaciones de suministro del mercado para 2025 y 2026 tras la interrupción de este mes en la mina Grasberg de Indonesia.

* La perspectiva de una menor oferta procedente de Grasberg hizo que el precio del cobre alcanzara el jueves un máximo de 15 meses de 10.485 dólares y redujera el descuento de los precios al contado de la LME frente al contrato de cobre a tres meses .

* El descuento se situaba por última vez en 26 dólares la tonelada, el nivel más bajo desde julio, frente a los 73 dólares de hace una semana.

* En China, la prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en el país, restaba un 6%, a 50 dólares la tonelada, su nivel más bajo en seis semanas, antes de la festividad del Día Nacional, en la que suele reducirse la actividad comercial general.

* Los mercados financieros de China continental permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre.

* En otros metales básicos en la LME, el estaño cedía un 0,5%, a 35.285 dólares la tonelada; el aluminio y el zinc bajaban un 0,2%, a 2674,5 y a 2935,5 dólares, respectivamente; el plomo cotizaba estable a 1995,5 dólares; y el níquel perdía un 0,4%, a 15.270 dólares.

