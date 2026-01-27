Cobre cae por toma de beneficios a la espera de Fed; estaño en máximos históricos

27 ene (Reuters) - El cobre cayó el martes mientras los inversores recogían beneficios de la reciente subida del metal y esperaban la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, mientras que el estaño alcanzó un máximo histórico

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1,5% a US$12.994,50 la tonelada métrica a las 1700 GMT. El lunes alcanzó los US$13.311, cerca del récord de US$13.407 alcanzado el 14 de enero

* Según los operadores, el mercado está recogiendo beneficios, lo que ha provocado la caída de los precios

* "El cobre ha tenido una buena racha y, con los precios aún elevados, no sorprende ver a algunos inversores recoger beneficios", dijo Ewa Manthey, analista de ING. "Sin embargo, el telón de fondo más amplio no ha cambiado realmente: los inventarios siguen siendo ajustados y persisten las limitaciones de la oferta"

* Las existencias de cobre de la LME han subido hasta 172.350 toneladas, el nivel más alto desde mayo, tras la entrada de más de 11.000 toneladas en los almacenes estadounidenses de la LME este mes. El grueso de las existencias de cobre de intercambio se encuentra en los almacenes de Comex

* El índice del dólar se desplomó a su nivel más bajo en casi cuatro años antes de la decisión del miércoles sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Una moneda estadounidense más débil hace que los metales denominados en dólares sean más asequibles para los compradores con otras divisas, lo que podría reforzar la demanda

* El estaño subió hasta un 7,6% hasta un récord de US$58.340 la tonelada, recuperándose de una fuerte caída en la sesión anterior. Hacia las 1700 GMT había bajado a US$54.780, con una subida del 1,7%

* Los operadores afirman que el estaño, que se utiliza a menudo con la plata en las soldaduras, puede haber seguido el repunte de los metales preciosos. El estaño ya ha ganado más de un 35% este año, pero el contrato al contado de la LME cotizaba con un descuento de US$185 la tonelada respecto al estaño a tres meses , lo que sugiere una escasa demanda de metal a corto plazo

* El aluminio subió un 0,5%, hasta US$3.203 la tonelada, mientras que el zinc subió un 0,2%, hasta US$3.348,50, debido a que la escalada de los precios de la energía eleva los costos de las fundiciones. El níquel cedió un 2,1% a US$18.130 la tonelada y el plomo bajó un 0,8% a US$2.021

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)