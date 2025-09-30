Cobre cae por toma de ganancias e inicio de larga festividad china

Por Polina Devitt

LONDRES, 30 sep (Reuters) - El cobre bajó el martes, al coincidir el inicio de una semana festiva en China, principal consumidor mundial de metales, con el final del tercer trimestre, lo que provocó una toma de ganancias después de que los precios alcanzaran su máximo de 15 meses la semana pasada.

* A las 1600 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó un 1,4%, a US$10.275,5 la tonelada.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, marcó un avance en el tercer trimestre del 4%, ya que muchos analistas rebajaron sus estimaciones de suministro del mercado para 2025 y 2026 tras la interrupción de este mes en la mina Grasberg de Indonesia.

* La perspectiva de una menor oferta procedente de Grasberg hizo que el precio del cobre alcanzara el jueves un máximo de 15 meses de US$10.485 y redujera el descuento de los precios al contado de la LME frente al contrato de cobre a tres meses a US$28 por tonelada desde los US$73 de hace una semana.

* En China, la prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en el país, restó un 6%, a US$50 la tonelada, su nivel más bajo en seis semanas, antes de la festividad del Día Nacional, en la que suele reducirse la actividad comercial general.

* Los mercados financieros de China continental permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre.

* Datos que mostraron que la actividad manufacturera en China se hundió por sexto mes consecutivo en septiembre pesaron aún más en la confianza del mercado.

* En otros metales básicos en la LME, el estaño cedió un 0,4%, a US$35.260 la tonelada; el aluminio perdió un 0,1%, a US$2.677; el zinc ganó un 0,2%, a US$2.945,5; el plomo perdió un 0,3%, a US$1.988,5; y el níquel descendió un 0,6%, a US$15.220. (Editado en español por Carlos Serrano)