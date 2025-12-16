Cobre cae tras dato de empleo en EE. UU.

Por Polina Devitt

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Los precios del cobre retrocedieron el martes, mientras los inversores evaluaban los últimos datos sobre el empleo en Estados Unidos, en una sesión marcada por la baja liquidez típica de fin de año.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,3% a US$11.624,50 por tonelada métrica a las 1720 GMT. El viernes alcanzó un máximo histórico de US$11.952, debido a la preocupación por la escasez de oferta.

* Los datos de Estados Unidos mostraron que el desempleo en noviembre se situó en su nivel más alto en cuatro años, aunque el reciente cierre del Gobierno federal creó cierta incertidumbre sobre lo que este informe significa para la economía y las perspectivas de tasas de la Reserva Federal.

* Con escasa liquidez, las oscilaciones de precios en los metales básicos son cada vez más exageradas, dejando al complejo vulnerable a movimientos bruscos a finales de año, dijeron analistas de Sucden Financial.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, ha subido un 33% en lo que va de año, dirigiéndose a su mayor alza anual desde 2009, debido a varias interrupciones en las minas, salidas de existencias hacia Estados Unidos y expectativas de un futuro aumento de la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial y la transición energética.

* "Esperamos que el superávit de este año se convierta en déficit de mercado el año que viene", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. "Puede que la demanda sea moderada ahora, pero se trata más bien de las expectativas de que el cobre se beneficiará a medida que el mundo se electrifique".

* La prima Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se ha estabilizado esta semana en US$42, su máximo en dos meses.

* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 0,5% a US$2.879 la tonelada. Los datos diarios de la LME mostraron que las existencias de aluminio en los almacenes registrados en la LME cayeron a 452.600 toneladas tras una nueva cancelación de 32.025 toneladas en Malasia. <0#MALSTX-LOC>

* El plomo en la LME ganaba un 0,1%, a US$1.943, tras tocar US$1.937,50, su mínimo desde mayo, mientras que el zinc caía un 1,9%, a US$3.035,50. Ambos metales registraron importantes entregas en las existencias de la LME, principalmente en Singapur. <0#MPBSTX-LOC> <0#MZNSTX-LOC>

* El níquel bajaba un 0,6% a US$14.270 tras tocar el lunes su mínimo en ocho meses de US$14.235, mientras que el estaño perdía un 0,1% a US$40.875. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)