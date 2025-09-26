Cobre cae, ya que repunte impulsado por mina indonesia Grasberg afecta a demanda

(.)

Por Polina Devitt

LONDRES, 26 sep (Reuters) - Los precios del cobre cayeron el viernes, ya que el repunte de esta semana -impulsado por la preocupación por la oferta tras un accidente en la segunda mina más grande del mundo- afectó a la demanda.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 0,7%, a US$10.189,5 la tonelada, a las 1600 GMT.

* El metal rojo acumula un alza del 2% en la semana y se encamina a su mejor semana desde junio tras alcanzar el jueves los US$10.485 la tonelada, su máximo en 15 meses, debido a que los analistas rebajaron sus previsiones de suministro para 2025 y 2026 tras una interrupción en la mina de Grasberg, en Indonesia.

* El Gobierno indonesio llegó a un acuerdo con Freeport Indonesia para detener las operaciones en la mina y dar prioridad a la búsqueda de los trabajadores atrapados, dijo el ministro de Minería del país el viernes, confirmando una actualización anterior de Freeport-McMoRan.

* La caída de la oferta de Grasberg reducirá el superávit mundial de cobre que Macquarie Group había pronosticado para 2025 y 2026, pero no será suficiente para que el mercado pase a ser deficitario, dijo Alice Fox, de Macquarie.

* "Esto debería apoyar la subida de los precios a corto plazo, frente a nuestras previsiones anteriores, aunque los precios podrían tener dificultades para mantenerse por encima de los US$10.000 la tonelada", añadió.

* Otro factor de presión sobre el cobre fue el yuan, que registró su mayor caída semanal en dos meses frente al dólar. Un yuan más débil encarece los metales que cotizan en el billete verde para los compradores en China, el mayor consumidor mundial de metales, antes de un feriado nacional que se celebrará del 1 al 8 de octubre y suele ralentizar la actividad general.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajó un 0,2%, a US$2652 la tonelada; el zinc cayó un 1,3%, a US$2886,5; el plomo restó un 0,7%, a US$2001,5; el níquel perdió un 0,8%, a US$15.155; y el estaño subió un 0,3%, a US$34.500.

(Reporte adicional de Dylan Duan y Tom Daly; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)