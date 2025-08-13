Cobre cae ya que respaldo a precios de tregua arancelaria EEUU-China se desvanece

Por Polina Devitt

LONDRES, 13 ago (Reuters) - Los precios del cobre cambiaron de tendencia el miércoles y caían, al desvanecerse el respaldo al metal de la prórroga de 90 días en la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, acordada esta semana.

* A las 1632 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,4% a US$9802,50 la tonelada. El martes y el miércoles alcanzó los US$9865, su nivel más alto desde el 25 de julio.

* Las series de datos de China que se publicarán esta semana pueden proporcionar una dirección más clara al complejo de metales básicos, ya que cualquier debilidad podría reforzar los argumentos a favor del estímulo económico, dijo Nitehs Shah, analista de materias primas de WisdomTree.

"Tras una sesión fuerte el martes, los metales básicos se están tomando un respiro en estos momentos", afirmó Ed Meir, analista de Marex.

* Los nuevos préstamos en yuanes de China se contrajeron en julio por primera vez en 20 años, quedando muy por debajo de las previsiones de los analistas. Sin embargo, el total pendiente de financiación social, utilizado por los analistas como indicador de la demanda de metales industriales, aumentó un 9% al nivel más alto desde febrero de 2024.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME caía un 0,3%, a US$2612 la tonelada; el zinc cedía un 0,9%, a US$2822,50; el plomo perdía un 1,5%, a US$1986; el estaño bajaba un 0,5%, a US$33.655; y el níquel cedía un 0,5%, a US$15.260.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)