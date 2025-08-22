Cobre: chilena Codelco aumentó producción y aporte al fisco

La cuprífera, la mayor productora a nivel mundial, entregó el reporte de sus operaciones entre enero y junio (postergado por el accidente en la División El Teniente), el que alcanzó las 634.000 toneladas de producción propia, un 9,3% más que en 2024 y equivalentes a 54.000 toneladas adicionales.

Además, destacó el aumento de producción en las divisiones Ministro Hales y El Teniente, y el proyecto Rajo Inca en Salvador, en etapa de ramp up (aumento gradual de la producción) que desde diciembre pasado suma 17.000 toneladas.

La producción total de la minera alcanzó 689.000 toneladas, 61.000 toneladas más que en el primer semestre de 2024, sumando la participación de Codelco en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%). (ANSA).