Cobre LME alcanza un máximo histórico por encima de los US$11.200 la tonelada

28 nov (Reuters) - Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzaron el viernes un máximo histórico por encima de US$11.200 por tonelada, impulsados por la debilidad del dólar, la menor producción en Chile en octubre y los recortes de producción previstos por las fundiciones chinas.

El cobre de tres meses de referencia de la LME subió hasta un 2,5% para alcanzar los US$11.210,50, superando el anterior récord de US$11.200 establecido el 29 de octubre.

En tanto, el paladio al contado extendía sus ganancias y subía un 5% a US$1.509,61 por onza.

El oro al contado subía un 1% a US$4.199,19 por onza, mientras que la plata al contado llegó a subir un 3% para tocar un pico histórico de US$55,08 por onza. (Información de Tom Daly. Editado en español por Javier Leira)