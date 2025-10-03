LA NACION

Cobre marca máximos de 16 meses y cruza los US$5 por libra en Nueva York

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cobre marca máximos de 16 meses y cruza los US$5 por libra en Nueva York
Cobre marca máximos de 16 meses y cruza los US$5 por libra en Nueva York

Por Tom Daly

3 oct (Reuters) - El cobre alcanzó el viernes un máximo de 16 meses y cerró su mejor semana en casi seis meses, ya que las limitaciones de la oferta y un dólar más débil impulsaron los precios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 2,2%, a US$10.719 la tonelada, a las 1600 GMT, en camino de una ganancia semanal del 5,3%, en la que ha sido mejor semana desde septiembre de 2024.

* El metal, que se usa en la energía y la construcción, había tocado antes los US$10.765, el nivel más alto desde mayo de 2024, cuando alcanzó un máximo histórico de US$11.104,50.

* "La atención se centra en la oferta: el riesgo para la oferta y el posible retraso en su recuperación. Eso está ayudando a dar el impulso", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* El mercado "no ha mirado atrás" desde que superó la resistencia de los US$10.160 la tonelada la semana pasada, añadió Hansen.

* Las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME se han hundido hasta poco más de 140.000 toneladas, el nivel más bajo desde principios de agosto.

* En Estados Unidos, los precios del cobre en Comex subieron un 3,1% a US$5,05 por libra (US$11.133 por tonelada), cruzando la barrera de los US$5 por libra por primera vez desde fines de julio.

* El dólar, que se encaminaba a su peor semana desde julio, también daba apoyo a los precios. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* Por su parte, el estaño continuó su reciente ascenso y subió hasta un 2,2% a US$37.695 la tonelada, el nivel más alto desde el 2 de abril. El metal luego bajaba a US$37.005.

* El aluminio ganó un 0,6%, a US$2.709 la tonelada, el níquel subió un 0,7% a US$15.415 y el plomo bajó un 0,2%, a US$2.019,5. El zinc subió un 0,4%, a US$3.031,5, tras haber alcanzado los US$3.039 al principio de la sesión, su nivel más alto desde el 31 de diciembre. (Reporte de Tom Daly; edición de Sonia Cheema, Mrigank Dhaniwala y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Dos figuras con una química imbatible para un thriller lleno de revelaciones, en Netflix
    2

    Black Rabbit: Jude Law y Jason Bateman logran una química imbatible en este drama criminal de Netflix

  3. Adorni, sobre la defensa de Espert: "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando"
    3

    Adorni, sobre la defensa de Espert: “Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando”

  4. La íntima entrevista al príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro”
    4

    La íntima entrevista al príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro de su vida”

Cargando banners ...