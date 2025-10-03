Cobre marca máximos de 16 meses y cruza los US$5 por libra en Nueva York

Por Tom Daly

3 oct (Reuters) - El cobre alcanzó el viernes un máximo de 16 meses y cerró su mejor semana en casi seis meses, ya que las limitaciones de la oferta y un dólar más débil impulsaron los precios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 2,2%, a US$10.719 la tonelada, a las 1600 GMT, en camino de una ganancia semanal del 5,3%, en la que ha sido mejor semana desde septiembre de 2024.

* El metal, que se usa en la energía y la construcción, había tocado antes los US$10.765, el nivel más alto desde mayo de 2024, cuando alcanzó un máximo histórico de US$11.104,50.

* "La atención se centra en la oferta: el riesgo para la oferta y el posible retraso en su recuperación. Eso está ayudando a dar el impulso", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* El mercado "no ha mirado atrás" desde que superó la resistencia de los US$10.160 la tonelada la semana pasada, añadió Hansen.

* Las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME se han hundido hasta poco más de 140.000 toneladas, el nivel más bajo desde principios de agosto.

* En Estados Unidos, los precios del cobre en Comex subieron un 3,1% a US$5,05 por libra (US$11.133 por tonelada), cruzando la barrera de los US$5 por libra por primera vez desde fines de julio.

* El dólar, que se encaminaba a su peor semana desde julio, también daba apoyo a los precios. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* Por su parte, el estaño continuó su reciente ascenso y subió hasta un 2,2% a US$37.695 la tonelada, el nivel más alto desde el 2 de abril. El metal luego bajaba a US$37.005.

* El aluminio ganó un 0,6%, a US$2.709 la tonelada, el níquel subió un 0,7% a US$15.415 y el plomo bajó un 0,2%, a US$2.019,5. El zinc subió un 0,4%, a US$3.031,5, tras haber alcanzado los US$3.039 al principio de la sesión, su nivel más alto desde el 31 de diciembre. (Reporte de Tom Daly; edición de Sonia Cheema, Mrigank Dhaniwala y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)