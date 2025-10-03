Cobre marca máximos de 16 meses y se encamina a su semana más fuerte desde abril

Por Tom Daly

3 oct (Reuters) - El cobre alcanzaba el viernes un máximo de 16 meses, a punto de registrar su semana más fuerte en casi seis meses, ya que las limitaciones de la oferta y un dólar más débil impulsaban los precios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía hasta un 1% a US$10.599,50 la tonelada, el nivel más alto desde el 29 de mayo de 2024. Hacia las 0932 GMT subía un 0,8%, a US$10.573, y se encaminaba a un alza semanal del 3,9%, que marcaría su mejor semana desde la del 7 de abril.

* "La atención se centra en la oferta: el riesgo para la oferta y el posible retraso en su recuperación. Eso está ayudando a dar el impulso", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* El mercado "no ha mirado atrás" desde que superó la resistencia de los US$10.160 la tonelada la semana pasada, añadió Hansen.

* Las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME se han hundido hasta poco más de 140.000 toneladas, el nivel más bajo desde principios de agosto.

* En Estados Unidos, la acumulación de existencias de cobre en el Comex no ha pesado sobre los precios, señaló Hansen. "El cobre forma parte de esta historia de inversión en la que los inversores buscan protección en activos tangibles", afirmó.

* El dólar, que se encaminaba a su peor semana desde julio, también daba apoyo a los precios. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* Por su parte, el estaño continuó su reciente ascenso y subía hasta un 2,2% a US$37.695 la tonelada, el nivel más alto desde el 2 de abril. El metal se encaminaba a una subida semanal del 9%, que sería su mejor semana desde abril de 2024.

* El aluminio ganaba un 0,5% a US$2.704 la tonelada, el níquel subía un 0,7% a US$15.415 y el plomo se mantenía plano a US$2.024. El zinc caía un 0,4% a US$3.009, tras haber alcanzado los US$3.039 al principio de la sesión, su nivel más alto desde el 31 de diciembre. (Reporte de Tom Daly; edición de Sonia Cheema, Mrigank Dhaniwala y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)