Cobre marca máximos de 16 meses y se encamina a su semana más fuerte desde abril
Por Tom Daly
3 oct (Reuters) - El cobre alcanzaba el viernes un máximo de 16 meses, a punto de registrar su semana más fuerte en casi seis meses, ya que las limitaciones de la oferta y un dólar más débil impulsaban los precios.
* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía hasta un 1% a US$10.599,50 la tonelada, el nivel más alto desde el 29 de mayo de 2024. Hacia las 0932 GMT subía un 0,8%, a US$10.573, y se encaminaba a un alza semanal del 3,9%, que marcaría su mejor semana desde la del 7 de abril.
* "La atención se centra en la oferta: el riesgo para la oferta y el posible retraso en su recuperación. Eso está ayudando a dar el impulso", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.
* El mercado "no ha mirado atrás" desde que superó la resistencia de los US$10.160 la tonelada la semana pasada, añadió Hansen.
* Las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME
* En Estados Unidos, la acumulación de existencias de cobre en el Comex
* El dólar, que se encaminaba a su peor semana desde julio, también daba apoyo a los precios. Un dólar más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.
* Por su parte, el estaño continuó su reciente ascenso y subía hasta un 2,2% a US$37.695 la tonelada, el nivel más alto desde el 2 de abril. El metal se encaminaba a una subida semanal del 9%, que sería su mejor semana desde abril de 2024.
* El aluminio ganaba un 0,5% a US$2.704 la tonelada, el níquel subía un 0,7% a US$15.415 y el plomo se mantenía plano a US$2.024. El zinc caía un 0,4% a US$3.009, tras haber alcanzado los US$3.039 al principio de la sesión, su nivel más alto desde el 31 de diciembre. (Reporte de Tom Daly; edición de Sonia Cheema, Mrigank Dhaniwala y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)