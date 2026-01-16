Cobre marca mínimos de una semana por toma de ganancias y temores sobre demanda china

Por Polina Devitt

PEKÍN, 16 ene (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más bajo en una semana debido a la recogida de utilidades tras un repunte liderado por los fondos especulativos, mientras que la demanda de compradores físicos en China fue moderada.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 2,5% a US$12.780,5 la tonelada métrica a las 1701 GMT, tras tocar los US$12.696, su nivel más bajo desde el 9 de enero.

* El metal, muy utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha bajado un 5% desde que el miércoles alcanzara un máximo histórico de US$13.407.

* Por su parte el regulador de valores de China prometió el viernes tomar medidas enérgicas contra la especulación excesiva, después de que el índice bursátil de referencia del país se acercara esta semana a máximos de casi 10 años.

* "Los metales han estado bajo presión esta semana en varios momentos de la sesión diurna de Shanghái, a medida que China reducía el riesgo y las autoridades de ese país trataban de poner coto al reciente 'frenesí minorista'", dijo Alastair Munro, estratega de metales de Marex.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 2,3%, a 100.770 yuanes (US$14.461,20) la tonelada.

* Como señal de que los altos precios han suprimido el apetito chino por el metal, la prima del cobre Yangshan cayó un 16% el viernes, hasta US$32 la tonelada, su mínimo desde el 1 de diciembre.

* Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la ShFE aumentaron un 18% esta semana hasta 213.515 toneladas, su nivel más alto desde abril, mientras que los inventarios de aluminio, plomo y estaño también registraron fuertes entradas.

* Los precios del cobre han subido un 20% en los dos últimos meses por el temor a una menor disponibilidad del metal debido a las interrupciones del suministro en las minas y a los flujos de existencias hacia Estados Unidos ante la posibilidad de aranceles.

* Desde un punto de vista técnico, el nivel de soporte más cercano para el cobre LME viene del promedio móvil de 21 días en US$12.529.

* Entre otros metales de la LME, el aluminio cayó un 1% a US$3.135 la tonelada, el zinc perdió un 3,2% a US$3.207,5, el plomo cedió un 2,7% a US$2.042 y el estaño se hundió un 9,2% a US$47.135, mientras que el níquel bajó un 5% a US$17.635. (Reporte de Polina Devitt, reporte adicional de Amy Lv. Edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos y Ricardo Figueroa)