Cobre opera estable en una sesión tranquila tras los datos de inflación en EEUU

18 dic (Reuters) - El cobre tuvo dificultades para encontrar una dirección el jueves, ya que una lectura de inflación débil en Estados Unidos fue compensada por un dólar ligeramente más fuerte, mientras que los operadores recortaron su exposición antes de las vacaciones de Navidad.

* A las 1723 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba estable a US$11.721,5 por tonelada, tras haber caído hasta un 0,6% más temprano en la sesión y haber subido un 0,5%.

* El volumen de negociación fue escaso, con unos 14.300 lotes en manos, frente a una media de 30 días de casi 22.000 lotes.

* "No hay realmente ningún apetito por nuevas posiciones en este momento", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank, quien añadió que está habiendo una leve toma de ganancias antes de fin de año. "Se están reduciendo los libros. Un repunte de la volatilidad siempre es un riesgo en esta época del año".

* Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en noviembre, fortaleciendo la confianza, aunque los datos no fueron tan detallados como de costumbre debido a la reciente paralización del Gobierno.

* El cobre acumula un alza cercana al 33% en 2025 y alcanzó un máximo histórico de US$11.952 la semana pasada.

* "La tendencia subyacente sigue apuntando a un firme apoyo para este metal de cara a 2026, con la oferta en entredicho y una demanda que parece que seguirá subiendo", añadió Hansen.

* El índice dólar se apreciaba un 0,2%, encareciendo los metales para los compradores con otras divisas.

* El aluminio subió un 0,3%, a US$2.895 por tonelada, acercándose a su máximo de tres años de US$2.920, después de que South32 anunció que cerrará su fundición Mozal en Mozambique en marzo.

* Entre otros metales básicos, el zinc bajó un 0,3%, a US$3.062; el plomo perdió un 0,2%, a US$1.959; el níquel ganó un 1,2%, a US$14.565; y el estaño sumó un 1,2%, a US$42.810, tras haber tocado los US$43.345, su máximo desde abril de 2022.

