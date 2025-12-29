Cobre reduce ganancias tras alcanzar récord cercano a US$13.000

Por Eric Onstad

LONDRES, 29 dic (Reuters) - Los precios del cobre se dispararon el lunes hasta un récord cercano a los 13.000 dólares por tonelada, mientras la Bolsa de Metales de Londres (LME) buscaba igualar las ganancias registradas en China y Estados Unidos tras permanecer cerrada el viernes.

* El cobre en la LME acumula un alza del 41% en lo que va de año, impulsado por las preocupaciones sobre la escasez y también apoyado por un dólar débil y fuertes ganancias en otros mercados financieros.

* El cobre de referencia a tres meses en la LME se disparó un 6,6%, a un récord de 12.960 dólares por tonelada, en las operaciones asiáticas, pero más tarde avanzaba un 0,4%, a 12.212 dólares, a las 1700 GMT.

* El cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái y en el mercado Comex de Estados Unidos tocó picos históricos el viernes, mientras que la LME estuvo cerrada por una festividad en Reino Unido.

* Los futuros del cobre Comex saltaron a 5,8395 dólares por libra el viernes, superando un récord alcanzado el 23 de julio cuando se acercaba la fecha prevista para los aranceles estadounidenses.

* Si bien la imposición de aranceles no afectó al cobre refinado, la decisión será revisada el próximo año, lo que impulsará un nuevo flujo de cobre a Estados Unidos para aprovechar los precios más altos allí.

* La acumulación de cobre en Estados Unidos ha ajustado los mercados en otros lugares, mientras que las interrupciones en las minas han llevado a muchos analistas a pronosticar déficits el próximo año.

* En otros metales básicos en la LME, el aluminio caía un 0,3% a 2.953 dólares la tonelada; el estaño se hundía un 5,3% a 40.565 dólares; el zinc ganaba un 0,1% a 3.087 dólares; y el plomo avanzaba un 0,6% a 2.006,50 dólares.

* En tanto, el níquel mejoraba un 0,3% a 15.825 dólares, después de tocar su máximo desde abril, a 16.063,50 dólares.

(1 dólar = 7,0087 yuanes) (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)