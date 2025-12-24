Cobre roza nuevos máximos, apoyado en avance del PIB de EE. UU. y debilidad del dólar

24 dic (Reuters) - El cobre avanzó el miércoles por sexta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico cercano a los 12.300 dólares, ya que el sólido crecimiento económico de Estados Unidos impulsó las perspectivas de la demanda y la debilidad del dólar favoreció los precios.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,4% a 12.112 dólares la tonelada métrica a las 1705 GMT, tras haber alcanzado anteriormente un récord de 12.282 dólares.

* El metal ha ganado un 2% esta semana, un 8,7% en lo que va de diciembre -lo que le sitúa en camino de su mejor mes desde abril de 2024- y casi un 39% este año.

* En la Bolsa de Futuros de Shanghai, el cobre también alcanzó el miércoles un máximo histórico de 96.750 yuanes (13.793 dólares) la tonelada.

* "No me sorprendería que los chinos estén comprando cobre físico en el mercado, sacando todo el que puedan mientras nadie mira", dijo John Meyer, analista de SP Angel.

* La prima Yangshan , un indicador del apetito chino por las importaciones de cobre, se ha disparado hasta los 55 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 24 de septiembre.

* La economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, mientras que el dólar se dirigía a su peor rendimiento anual desde 2017, ya que los inversores apuestan por nuevos recortes de tasas el próximo año. Un billete verde más débil hace que los metales sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* En los últimos meses se han registrado grandes flujos de cobre hacia Estados Unidos, incluidas más de 50.000 toneladas procedentes de China en noviembre, mientras persiste la perspectiva de un arancel estadounidense sobre el metal.

* El aluminio subió un 0,6% a 2.956,50 dólares la tonelada, tras tocar su máximo desde mayo de 2022, mientras que el zinc bajó un 0,2% a 3.087 dólares, el plomo sumó un 0,6% a 1.995 dólares y el estaño perdió un 1,3% a 42.215 dólares.

* El níquel cedió un 0,6% a 15.630 dólares, tras cinco días consecutivos de alzas por las expectativas de que Indonesia reduzca la producción de mineral el año que viene.

* La LME permanecerá cerrada el jueves y el viernes por las festividades navideñas.

(Reporte de Tom Daly; información adicional de Ishaan Arora en Bengaluru y Swati Verma; editado en español por Natalia Ramos)