Cobre sube con las apuestas sobre el futuro crecimiento de la demanda

Por Polina Devitt

LONDRES, 9 ene (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes, en su cuarta semana de alza, por las apuestas renovadas sobre un futuro impulso de la demanda, mientras que el aluminio alcanzó su nivel más alto desde abril de 2022.

* A las 1705 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 2,1%, a US$12.984 la tonelada.

* El metal, utilizado en la energía y la construcción, alcanzó un máximo histórico de US$13.387,5 el martes, después de subir un 42% en 2025 -su mayor ganancia anual desde 2009- debido a la preocupación por la restricción de la oferta y las apuestas sobre el futuro aumento de la demanda por el auge de la inteligencia artificial y la transición energética.

* Destacando estas apuestas entre las mineras globales, Rio Tinto está en conversaciones iniciales para comprar Glencore, en lo que podría resultar en la mayor compañía mundial del sector, con un valor de mercado combinado de casi US$207.000 millones.

* Esto sigue a la fusión pendiente de Anglo American y Teck Resources para crear un peso pesado de la industria centrado en el cobre.

* El fuerte repunte del cobre ha llevado a los precios a un nuevo territorio, lo que dificulta a los operadores la identificación de los niveles de resistencia y soporte. Desde un punto de vista técnico, este impulso facilita que los precios sigan subiendo, dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

* El aluminio en la LME subió un 1,7%, a US$3.142,5, tras tocar los US$3.162 como máximo desde abril de 2022.

* En otros metales básicos, el zinc sumó un 0,6%, a US$3.153,5; el plomo mejoró un 1,1%, a US$2.048; el estaño escaló un 4,4%, a US$45.400; y el níquel trepó un 3,1%, a US$17.675. (Editado en español por Carlos Serrano)