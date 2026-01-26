Cobre sube, estaño se hunde por límites a las posiciones en China

Por Pratima Desai

LONDRES, 26 ene (Reuters) -

Los precios del cobre tocaron el lunes un pico de más de una semana, ya que la atención volvía a centrarse en las expectativas de una fuerte demanda y en las interrupciones de la oferta, mientras que el estaño bajó tras alcanzar máximos históricos, debido a que China impuso límites a las posiciones. * El estaño en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 3,9% a US$54.010 la tonelada, a las 17:00 GMT, después de haber alcanzado un récord de US$57.515 más temprano en la sesión. En tanto, el cobre ganaba un 0,8% a US$13.311, tras tocar los US$13.260, su nivel más alto desde el 14 de enero.

* Los precios del cobre, metal utilizado para el cableado eléctrico, alcanzaron un récord de US$13.407 la tonelada a principios de mes, lo que supone un alza superior al 50% desde principios del año pasado.

* La preocupación por el suministro debido a accidentes y huelgas —por ejemplo en la mina chilena Mantoverde, de Capstone Copper— y las previsiones de un aumento de la demanda de los centros de datos utilizados para alimentar la inteligencia artificial están detrás de la subida del cobre.

* "Las previsiones de crecimiento mundial se están revisando al alza, sobre todo ante la expectativa de que la IA empiece a impregnar todos los ámbitos de la sociedad", afirmó Alastair Munro, estratega de metales de Marex.

* "Por otra parte, tenemos el enfoque del plan de crecimiento económico de China y el decimoquinto plan quinquenal para 2026 a 2030, en torno al cual vimos a State Grid anunciar a principios de este mes un aumento de la inversión", agregó.

* La china State Grid dijo hace unas dos semanas que gastará cuatro billones de yuanes (US$574.000 millones) para modernizar la red eléctrica del país entre 2026 y 2030.

* En el mercado del estaño, la atención se centró en la Bolsa de Futuros de Shanghái, que comunicó que había impuesto restricciones de posiciones a varios clientes por no haber revelado el control común de las cuentas de negociación. * En otros metales básicos, el aluminio subía un 0,7% a US$3.189,50 la tonelada; mientras que el zinc avanzaba un 2,8% a US$3.350,50, un pico desde febrero de 2023. En tanto, el plomo sumaba un 0,6% a US$2.037,50; y el níquel cedía un 1%, a US$18.560. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)