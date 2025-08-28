Cobre sube por aumento de apetito por el riesgo tras los resultados de Nvidia

Por Eric Onstad

LONDRES, 28 ago (Reuters) - Los precios del cobre subían el jueves, al aumentar el apetito por los activos de riesgo después de que los resultados de Nvidia tranquilizaron a los mercados sobre el auge de la inteligencia artificial.

* A las 0930 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2%, a US$9778 la tonelada, tras caer un 0,8% en la sesión anterior.

* El cobre en la LME, que acumula un alza del 11% este año, ha estado atrapado en un rango de entre US$9500 y US$9900, tras no haber logrado superar la barrera de los US$10.000 a principios de julio.

* "Los metales en general se encuentran en un patrón de mantenimiento en este momento, pero el principal motor de hoy es probablemente un mayor apetito por el riesgo tras los resultados de Nvidia de anoche", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* "Simplemente pone de relieve la importancia que toda esta locura por la IA tiene actualmente en el mercado y también un apetito inversor más amplio", agregó.

* Las bolsas europeas y las acciones chinas subieron, en parte porque los buenos resultados de Nvidia disiparon la preocupación general por el enfriamiento de la demanda de IA.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,1%, a US$2606 la tonelada; el plomo sumaba un 0,2%, a US$1987,5; el estaño ganaba un 0,3%, a US$34.660; el zinc bajaba un 0,1%, a US$2758; y el níquel operaba estable a US$15.135.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Editado en español por Carlos Serrano)