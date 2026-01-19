Cobre sube por debilidad del dólar, datos chinos y reporte en Chile

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 ene (Reuters) - Los precios del cobre subieron el lunes gracias a la debilidad del dólar y a unos datos mejores de lo esperado en China, principal consumidor de metales.

* En tanto, Chile retrasó su meta de lograr un máximo de producción de cobre sobre las 6 millones de toneladas y recortó buena parte de sus estimaciones para los próximos años en medio de la caída en las leyes minerales y ajustes en los planes de explotación, reveló el lunes un informe de la agencia estatal Cochilco.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,5% a US$12.997 la tonelada métrica a las 1515 GMT, tras dos sesiones consecutivas de descensos.

* El cobre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) había tocado mínimos de una semana el viernes por la toma de ganancias y la preocupación por la debilidad de la demanda china, tras retroceder desde el máximo histórico de US$13.407 alcanzado el miércoles.

* El metal ha subido un 31% en los últimos seis meses, en parte por el temor a que las interrupciones en las minas provoquen escasez este año.

* "El rebote del cobre de hoy está impulsado en gran medida por la macroeconomía y el dólar después de que las amenazas arancelarias de Trump contra varios países europeos debilitaron al dólar estadounidense y desencadenaron amplias compras de metales", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

* "El movimiento fue reforzado por el PIB chino cumpliendo el objetivo del gobierno, lo que ayudó a estabilizar el sentimiento de la demanda".

* El índice dólar caía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondría un arancel de importación adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los bienes de ocho naciones europeas hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

* Un dólar más débil hace que las materias primas que cotizan en la divisa estadounidense sean más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

* Los inversores se vieron alentados por los datos que mostraban que la producción industrial de China aumentó un 5,2% en diciembre con respecto al año anterior, más que en noviembre y por encima de lo esperado.

* Además, el crecimiento económico de la segunda economía mundial en el cuarto trimestre fue ligeramente mejor de lo previsto.

* En tanto, la producción de cobre de Perú cayó un 11,2% interanual en noviembre, a unas 216.152 toneladas métricas, el volumen mensual más bajo del año pasado, reportó el lunes el Ministerio de Energía y Minas.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,7%, a 101.180 yuanes (US$14.531,51) la tonelada, ya que los inversores siguieron tomando ganancias.

* Entre otros metales en la LME, el aluminio subía un 0,8% a US$3.159 la tonelada, el zinc sumaba un 0,5% a US$3.226, el plomo ganaba un 0,7% a US$2.058,50, el níquel subía un 3,2% a US$18.140 y el estaño sumaba un 3,4% a US$49.600.

(US$1 = 6,9628 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad; Información adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)