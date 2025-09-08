Cobre sube por debilidad del dólar, menores existencias
- 1 minuto de lectura'
Por Polina Devitt
LONDRES, 8 sep (Reuters) - Los precios del cobre subieron el lunes, apoyados por un dólar más débil, los flujos de salida de los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y las esperanzas de una mayor demanda de importaciones en China este mes.
* El cobre de referencia en la LME sumó un 0,4% a US$9935 la tonelada métrica a las 1600 GMT. El contrato alcanzó un máximo en cinco meses de US$10.038 la semana pasada, en medio de las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes.
* El apetito importador de China, principal consumidor, también apuntaló al mercado, con la prima del cobre Yangshan
* El yuan chino alcanzó un máximo de una semana frente a la divisa estadounidense, lo que hace que los metales que cotizan en dólares resulten más atractivos para los compradores chinos.
* Las importaciones chinas de cobre en bruto cayeron en agosto desde julio a 425.000 toneladas, pero aumentaron respecto a hace un año, mientras que las de concentrados de cobre subieron a 2,76 millones de toneladas, su máximo en cuatro meses.
* El crecimiento global de las exportaciones chinas se ralentizó hasta un mínimo de seis meses en agosto, mientras que las importaciones crecieron un 1,3%, tras la expansión del 4,1% del mes anterior.
* Las existencias de cobre registradas en la LME
* El aluminio en la LME ganó un 0,8% a US$2620,50 la tonelada, ya que los inventarios de aluminio en almacenes
* El zinc en la LME sumó un 0,5%, a US$2875; el plomo subió un 0,3%, a US$1991,50; el estaño avanzó un 0,2%, a US$34.250; y el níquel cotizó estable a US$15.230. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
