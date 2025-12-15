Cobre sube por debilidad del dólar, obviando débiles datos chinos
- 1 minuto de lectura'
Por Polina Devitt
LONDRES, 15 dic (Reuters) - Los precios del cobre subieron el lunes, apoyados por un dólar más débil, ayudando al mercado a dejar de lado por ahora los datos débiles y las preocupaciones sobre el sector inmobiliario en China, principal consumidor mundial.
* A las 16:10 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,5%, a US$11.687.
* El cobre alcanzó un máximo histórico de US$11.952 el viernes, por preocupaciones sobre la escasez de la oferta, pero luego sufrió una liquidación ante el temor de que estalle una burbuja en la inteligencia artificial.
* "Los precios seguirán siendo volátiles e irregulares intradía hasta fines de año y a medida que nos adentremos en el primer trimestre", dijo Alastair Munro, de Marex.
* Las posiciones cortas o bajistas en la LME se estaban recortando o renovando antes de la liquidación del miércoles, según un operador. Alrededor del 39% de las 165.875 toneladas de cobre almacenadas en los depósitos registrados en la LME
* Mientras tanto, continuaron las entradas diarias en las existencias de cobre de Comex
* El crecimiento de la producción fabril china se desaceleró en noviembre hasta mínimos de 15 meses, mientras que los precios de las viviendas nuevas prolongaron su caída, según datos conocidos más temprano en la jornada.
* En otros metales básicos en la LME, el aluminio operó plano a US$2.867,5 la tonelada; el zinc bajó un 0,6%, a US$3.104; el plomo cedió un 1%, a US$1.948; el estaño cayó un 1%, a US$40.965; y el níquel restó un 2%, a US$14.295. (Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)
