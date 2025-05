Cobre sube por debilidad del dólar y mayor apetito por el riesgo

Por Polina Devitt

LONDRES, 23 mayo (Reuters) - Los precios del cobre y otros metales básicos subían el viernes, impulsados por la debilidad del dólar y la mejora de las perspectivas de la demanda mundial en un contexto de alivio de las tensiones comerciales.

* A las 1003 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,8%, a US$ 9573,5 la tonelada.

* El metal, que depende del crecimiento, ha mejorado un 5% en lo que va de mes, apoyado por la tregua arancelaria de 90 días acordada por Washington y Pekín a principios de mes para poner fin a su guerra comercial y retirar la mayoría de los aranceles que aplican mutuamente a sus productos desde abril.

* "Nos encontramos en una situación en la que Estados Unidos sigue registrando unos resultados inesperadamente buenos, las tensiones comerciales se están relajando y los recientes datos macroeconómicos de China han sido bastante buenos", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics. "Todo esto es bueno para el apetito por el riesgo en los metales básicos por ahora".

* Como apoyo adicional, el dólar se encaminaba a su primera caída semanal frente a una cesta de seis destacadas divisas en cinco semanas. Una moneda estadounidense más débil hace que los metales cotizados en el billete verde resulten más atractivos para los compradores que utilizan otras divisas.

* Apoyando el poder importador de China, principal consumidor mundial de metales, el yuan "onshore" cerró la sesión nacional en su nivel más alto desde noviembre.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME avanzaba un 0,5%, a US$ 2467,5 la tonelada; el zinc y el níquel sumaban un 0,2%, a US$ 2701,5 y US$ 15.525, respectivamente; y el plomo y el estaño ganaban un 0,9%, a US$ 1987 y US$ 32.650, respectivamente.

(Editado en español por Carlos Serrano)