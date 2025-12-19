LA NACION

Cobre sube por escasez de oferta, cotiza cerca de máximo histórico

19 dic (Reuters) - El cobre subió el viernes y cotizó a unos 25 dólares de su máximo histórico, registrando un alza semanal después de que otra previsión alcista de Goldman Sachs destacó las limitaciones de la oferta minera.

* A las 17:20 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mejoraba un 0,9%, a 11.877,50 dólares por tonelada. Más temprano en la rueda llegó a 11.928 dólares, cerca del máximo histórico de 11.952 dólares tocado la semana pasada.

* El metal, muy utilizado en los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera, va camino de subir un 2,4% esta semana y casi un 35% en 2025.

* "El cobre sigue siendo nuestro metal industrial favorito a largo plazo porque se enfrenta a limitaciones únicas en el suministro de las minas y a un crecimiento estructuralmente fuerte de la demanda", dijo Goldman Sachs en una nota el jueves, reiterando su previsión de 15.000 dólares la tonelada para 2035.

* El índice dólar se apreciaba un 0,3%, limitando las alzas del complejo LME. Un billete verde más fuerte encarece los metales denominados en la moneda estadounidense para los tenedores de otras divisas.

* El níquel en la LME subía por tercer día consecutivo, avanzando un 0,7%, a 14.775 dólares la tonelada, después de que el Gobierno indonesio propuso reducir la producción de mineral de níquel en un tercio, hasta 250 millones de toneladas, el año que viene.

* El aluminio sumaba un 1,2%, a 2.950,50 dólares, subiendo por cuarto día consecutivo y alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2022, después de que South32 anunció el cierre de su fundición de Mozal en marzo.

* En otros metales básicos, el zinc subía un 0,4%, a 3.077 dólares; el plomo mejoraba un 1%, a 1.983,50 dólares; y el estaño avanzaba un 0,4%, a 43.020 dólares, tras tocar su máximo desde abril de 2022.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

Reuters
