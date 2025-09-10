Cobre supera barrera de US$10.000 tras dato de precios al productor en EEUU

Por Pratima Desai

LONDRES, 10 sep (Reuters) -

Los precios del cobre superaron el miércoles los US$10.000 la tonelada, mientras el dólar se depreciaba tras la caída de los precios al productor en Estados Unidos en agosto, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,8% a US$9993 la tonelada métrica a las 1433 GMT tras haber tocado antes los US$10.005. Es la tercera vez este mes que el metal pone a prueba el nivel psicológico de los US$10.000.

* El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió un 0,1% tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en julio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters esperaban que el IPP avanzara un 0,3%, tras el alza del 0,9% reportada previamente.

* El mercado está a la espera de los datos sobre préstamos en China que se publicarán entre el 10 y el 15 de septiembre. El principal foco de atención serán las cifras totales de financiación social utilizadas por los analistas como indicador de la demanda de metales industriales, que se espera que hayan aumentado en agosto con respecto a julio.

* En cuanto a las tasas de interés estadounidenses, los mercados financieros prevén un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed la semana que viene, con una pequeña posibilidad de un recorte de medio punto. El informe de esta semana sobre la inflación al consumo en Estados Unidos, que se publicará el jueves, podría influir en la perspectiva de un recorte mayor.

* La baja de tasas de la Fed suele afectar al dólar, que al caer abarata los metales que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda.

* El cobre se vio favorecido por una interrupción del suministro en Indonesia, donde se detuvo temporalmente la explotación de Grasberg, una de las mayores minas de cobre del mundo, de Freeport-McMoRan.

* La atención también se centra en las existencias de zinc en los almacenes registrados en la LME, que con 50.825 toneladas han caído casi un 300% desde mediados de abril.

Las órdenes de compra canceladas o el zinc previsto para entrega indican que otras 15.375 toneladas saldrán del sistema de la LME.

* La preocupación por la disponibilidad de zinc en el mercado de la LME ha creado una prima, o backwardation, con el contrato al contado sobre el forward a tres meses cotizando actualmente en torno a US$18 la tonelada.

* Entre otros metales básicos, el zinc a tres meses subía un 0,6% a US$2874 la tonelada, el aluminio bajaba un 0,1% a US$2621, el plomo caía un 0,1% a US$1974, el estaño ganaba un 1,7% a US$34.595 y el níquel perdía un poco a US$15.095. (Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)