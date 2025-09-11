Cobre supera los US$10.000 por debilidad del dólar tras datos en EEUU

Por Eric Onstad

LONDRES, 11 sep (Reuters) -

Los precios del cobre alcanzaron el jueves su nivel más alto en más de cinco meses, impulsados por la debilidad del dólar, después de que datos estadounidenses dieron más confianza a los inversores en una bajada de las tasas de interés la próxima semana.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,5% a US$10.061 la tonelada, a las 1620 GMT, su máximo desde el 26 de marzo y la segunda sesión consecutiva en la que supera la barrera de los US$10.000.

* "Creo que las noticias en los mercados del cobre siguen siendo bastante favorables", dijo el estratega de materias primas de WisdomTree, Nitesh Shah.

* El índice dólar caía después de que datos de inflación de agosto, ligeramente mayores a las expectativas, y el aumento de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés la próxima semana.

* Un dólar débil abarata las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que usan otras monedas.

* "Las mineras están sufriendo más interrupciones de la producción de las que habían previsto, a lo que se une el hecho de que la inversión en las minas de cobre no es suficiente para mantener el ritmo de crecimiento de la demanda de metal", añadió Shah.

* Una de las mayores minas de cobre del mundo, Grasberg, en Indonesia, interrumpió temporalmente su actividad esta semana tras un incidente subterráneo.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai subió un 0,6%, a 80.130 yuanes (US$11.251,37) la tonelada.

* Muchos inversores se han mantenido al margen a la espera de ver si los aranceles estadounidenses frenan la demanda como se espera, dijo Shah. "Es más complicado y el efecto neto puede ser que la demanda de metales no caiga tanto debido a todas las demás actividades de estímulo", dijo.

* Entre otros metales, el aluminio LME subió un 2%, a US$2677 la tonelada, el estaño ganó un 0,3%, a US$34.700, mientras que el zinc aumentó un 0,5%, a US$2902. El plomo avanzó un 0,3% a US$1993,5 y el níquel, un 0,5%, a US$15.225. (Reporte de Eric Onstad, edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos)