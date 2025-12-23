Cobre supera los US$12.000 por debilidad del dólar y perspectivas de oferta

Por Polina Devitt

LONDRES, 23 dic (Reuters) -

Los precios del cobre alcanzaron el martes máximos históricos y superaron la barrera de los 12.000 dólares por tonelada, en un ambiente de escasas operaciones de fin de año que daban alas a las compras especulativas gracias a la debilidad del dólar y a la preocupación por la reducción de la oferta. * A las 1700 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,1%, a 12.058,5 dólares la tonelada, tras tocar un pico de 12.159,5 dólares en la víspera.

* El metal rojo acumula un alza anual del 37%, en camino a su mayor avance desde 2009, tras las interrupciones en el suministro de varias minas, la salida de existencias hacia Estados Unidos y las apuestas a que la demanda de cobre se beneficiará de la transición a la energía verde.

* Desde el punto de vista de la oferta mundial, el metal no escasea. El Grupo Internacional de Estudios del Cobre calcula que el mercado tuvo un excedente de 122.000 toneladas en los 10 primeros meses del año. * Sin embargo, el cobre ha estado inundando Estados Unidos, restringiendo la disponibilidad en los centros consumidores tradicionales ante la perspectiva de que el presidente Donald Trump imponga un arancel a la importación de cobre refinado a partir de 2027.

* Datos mostraron el martes que la economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por un sólido gasto de los consumidores.

* Goldman Sachs prevé que el precio del cobre se consolide en 2026 y se sitúe en una media de 11.400 dólares, mientras persiste la incertidumbre arancelaria.

* Según la hipótesis de base del banco, los precios bajarán en la segunda mitad de 2026 y principios de 2027, una vez que Estados Unidos empiece a reducir sus existencias. * Entre otros metales básicos, el níquel subió un 2,7%, a 15.685 dólares la tonelada, tras tocar los 15.980 dólares; el aluminio perdió un 0,1%, a 2.940 dólares; el zinc avanzó un 0,4%, a 3.095,5 dólares; el plomo subió un 0,6%, a 1.983 dólares; y el estaño cayó un 0,5%, a 42.555 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)