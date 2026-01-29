Cobre toca máximo de más de US$14.000 mientras especuladores se lanzan a comprar

Por Eric Onstad

LONDRES, 29 ene (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico de más de 14.000 dólares por tonelada métrica el jueves, ya que los especuladores prolongaron su frenesí de compras animados por las expectativas de una fuerte demanda y respaldados por la debilidad del dólar y las preocupaciones geopolíticas.

* En medio de fuertes oscilaciones, el cobre registró la mayor subida en un solo día en más de 15 años y luego cedió gran parte de las ganancias, mientras que otros metales subieron antes de caer en números rojos.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 11% hasta alcanzar un máximo histórico de 14.527,50 dólares por tonelada métrica, antes de recortar sus ganancias hasta los 13.612,50 dólares a las 1700 GMT, lo que supone un aumento del 4%.

* Los alcistas, en su mayoría fondos especulativos, ignoraron las advertencias de algunos analistas de que los altos precios enfriarían la demanda física de los consumidores industriales y no estaban respaldados por los fundamentos actuales de la oferta y la demanda, lo que creó un dilema para los inversores.

* "El cobre registró su mayor subida diaria en años... impulsado por la intensa actividad especulativa de los alcistas en China", afirmó Neil Welsh, de Britannia Global Markets, en una nota.

* "Los inversores se están lanzando a los metales básicos ante las expectativas de un mayor crecimiento en Estados Unidos y un mayor gasto global en centros de datos, robótica e infraestructura energética".

* El cobre, utilizado en la energía y la construcción, es un metal clave necesario para la transición energética, pero las existencias globales supervisadas por las bolsas se encuentran en niveles elevados, especialmente en Estados Unidos.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 6,7%, a 109.110 yuanes (15.708,77 dólares) la tonelada, tras alcanzar un récord de 110.970 yuanes.

* Las ganancias se produjeron a pesar de la débil demanda física en el mayor mercado consumidor, China. La prima del cobre de Yangshan bajó a 20 dólares por tonelada el miércoles, el nivel más bajo desde julio de 2024 y por debajo de los 55 dólares de diciembre.

* El cobre también está subiendo debido al interés por los activos tangibles, que ha llevado al oro y la plata a máximos históricos, en parte debido a las tensiones geopolíticas, según los operadores.

* Otro factor que ha favorecido a los metales ha sido la debilidad del índice dólar, que se ha acercado a mínimos de varios años, lo que ha abaratado las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.

* Otros metales de la LME también se vieron tocados por la volatilidad del mercado. El estaño subió a otro máximo histórico de 59.040 dólares por tonelada, a pesar de los débiles fundamentos, y luego cayó un 2,5% hasta los 54.540 dólares.

* El aluminio de la LME subió un 3% hasta los 3.356 dólares por tonelada, el nivel más alto desde abril de 2022, antes de retroceder un 1,1% hasta los 3.222 dólares.

* El zinc subió un 1,4% hasta los 3.412 dólares por tonelada tras alcanzar su máximo desde agosto de 2022. El plomo bajó un 0,3% hasta los 2.012 dólares y el níquel subió un 0,5% hasta los 18.355 dólares, muy por debajo del máximo intradía de 19.150 dólares.

(Reporte de Eric Onstad. edición de Arun Koyyur. Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; edición de Shilpi Majumdar y Tasim Zahid. Editado en español por Natalia Ramos)