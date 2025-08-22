Cobre toca máximos de una semana después de que Powell insinúa posible bajada de tasas
- 1 minuto de lectura'
Por Eric Onstad
LONDRES, 22 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes por tercera sesión consecutiva, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a recortes de las tasas de interés y de que la demanda en China, principal consumidor de metales, se mantuviera saludable.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0,5%, a US$9777 la tonelada, a las 1620 GMT, tras tocar su máximo desde el 14 de agosto, a US$9813,5.
* No obstante, los precios del viernes siguieron por debajo del máximo de US$10.020,5 tocado el 2 de julio, su nivel más alto en más de tres meses.
* Los precios ampliaron las ganancias después de que Powell apuntó a un posible recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, aunque se abstuvo de comprometerse a una rebaja.
* "Un giro cauto podría ser muy favorable para los precios del cobre, ya que mantendría la demanda", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.
* El discurso de Powell provocó una caída del índice dólar, abaratando las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que usan otras monedas.
* El cobre también se vio respaldado por indicios de una demanda firme, dijo Shah: "El cobre refinado por ahora está exento de aranceles, así que no creo que vaya a haber mucha mella en la demanda de cobre en general, y la demanda china de cobre sigue siendo bastante saludable".
* En otros metales básicos, el aluminio en la LME sumó un 1,3%, a US$2618 la tonelada; el zinc avanzó un 1,5%, a US$2807,5; el plomo ganó un 1,2%, a US$1993; el estaño mejoró un 1,1%, a US$33.800; y el níquel subió un 0,7%, a US$15.040.
(Reporte adicional de Amy Lv en Pekín; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)
