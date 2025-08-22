LA NACION

Cobre toca máximos de una semana después de que Powell insinúa posible bajada de tasas

LA NACION
Cobre toca máximos de una semana después de que Powell insinúa posible bajada de tasas
Cobre toca máximos de una semana después de que Powell insinúa posible bajada de tasas

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 ago (Reuters) - Los precios del cobre subieron el viernes por tercera sesión consecutiva, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a recortes de las tasas de interés y de que la demanda en China, principal consumidor de metales, se mantuviera saludable.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0,5%, a US$9777 la tonelada, a las 1620 GMT, tras tocar su máximo desde el 14 de agosto, a US$9813,5.

* No obstante, los precios del viernes siguieron por debajo del máximo de US$10.020,5 tocado el 2 de julio, su nivel más alto en más de tres meses.

* Los precios ampliaron las ganancias después de que Powell apuntó a un posible recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, aunque se abstuvo de comprometerse a una rebaja.

* "Un giro cauto podría ser muy favorable para los precios del cobre, ya que mantendría la demanda", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* El discurso de Powell provocó una caída del índice dólar, abaratando las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores que usan otras monedas.

* El cobre también se vio respaldado por indicios de una demanda firme, dijo Shah: "El cobre refinado por ahora está exento de aranceles, así que no creo que vaya a haber mucha mella en la demanda de cobre en general, y la demanda china de cobre sigue siendo bastante saludable".

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME sumó un 1,3%, a US$2618 la tonelada; el zinc avanzó un 1,5%, a US$2807,5; el plomo ganó un 1,2%, a US$1993; el estaño mejoró un 1,1%, a US$33.800; y el níquel subió un 0,7%, a US$15.040.

(Reporte adicional de Amy Lv en Pekín; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)

LA NACION
