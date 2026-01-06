Cobre toca pico histórico por disrupciones en minas; níquel en máximos de 18 meses

Por Tom Daly

LONDRES, 6 ene (Reuters) - El cobre tocó un máximo histórico el martes y el níquel se disparó más de un 10%, alcanzando su nivel más alto en 18 meses, en una sesión en la que la preocupación por la oferta impulsó el repunte de los metales industriales a principios de año.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 2,5%, a 13.310 dólares la tonelada, a las 1529 GMT, tras trepar un 3,1%, a un récord de 13.387,5 dólares. El metal acumula un alza cercana al 7% en 2026, cruzando los 13.000 dólares por primera vez el lunes, tras sumar un 42% el año pasado.

* "El movimiento del cobre por encima de los 13.000 dólares está siendo impulsado por un creciente desequilibrio entre una oferta estructuralmente ajustada y la aceleración de la demanda derivada de la electrificación y la inversión en centros de datos", dijo Ewa Manthey, de ING. "Años de falta de inversión y continuas interrupciones en las minas han dejado al mercado con poco colchón".

* Una huelga en la mina de cobre y oro Mantoverde de Capstone Copper, en Chile, renovó la preocupación por el suministro, mientras que el productor chino Tongling Nonferrous informó de un retraso en la puesta en marcha de la segunda fase de su mina ecuatoriana.

* Las existencias de cobre en la LME han caído a 142.550 toneladas, su nivel más bajo desde el 17 de noviembre, mientras que los inventarios en la bolsa Comex siguen subiendo, dejando la oferta ajustada fuera de Estados Unidos. El contrato más negociado en Comex subía un 1,2%, a 6,05 dólares la libra, o unos 13.338 dólares la tonelada.

* El níquel en la LME sumó un 10%, a 18.735 dólares la tonelada, tras tocar su máximo desde el 7 de junio de 2024 por los planes de Indonesia de recortar la producción de las minas.

* El aluminio mejoró un 1,4%, a 3.129 dólares la tonelada, tocando su cota más elevada desde abril de 2022, mientras que el zinc subió un 1,9% a 3.256 dólares, tras alcanzar su máximo desde octubre de 2024, y el plomo mejoró un 2,3%, a 2.070,5 dólares.

* El estaño se disparó un 6,9%, a 45.485 dólares, hasta su nivel más alto desde marzo de 2022.

(Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)