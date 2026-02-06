Cobre vuelve a superar los US$13.000 después que inversores compraran en la caída

6 feb (Reuters) - El cobre se recuperó de una caída inicial y volvió a situarse por encima de los 13.000 dólares por tonelada el viernes, rompiendo una racha de dos días consecutivos de descensos ya que los niveles de precios más asequibles despertaron cierto interés comprador y mejoró la confianza de los inversores.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cotizó al alza un 0,8% a 13.001 dólares por tonelada a las 1700 GMT, tras haber caído anteriormente hasta un 2,9% a 12.528 dólares.

* El metal rojo alcanzó un máximo en la sesión de 13.037,50 dólares y cerró la semana con una caída del 1,2% tras haber caído un 10,5% desde el máximo histórico de 14.527,50 dólares alcanzado el 29 de enero.

* La reciente caída de los precios ha provocado la aparición de una oferta comercial sobre el cobre, según indicó la correduría Marex en una nota, añadiendo que se había producido un apoyo en el nivel de 12.500 dólares.

* El cobre se había sumado al oro y a la plata en una corrección más amplia, ya que la liquidación de posiciones largas "acercó los precios a su valor razonable", según los analistas de Sucden Financial.

* El aumento de las existencias también ha lastrado los precios. En la bolsa estadounidense Comex, las existencias de cobre se sitúan en un récord de 531.999 toneladas, mientras que las existencias de cobre de la LME aumentaron hasta 183.275 toneladas, el nivel más alto desde mayo de 2025, tras nuevas entregas en Corea del Sur y Nueva Orleans.

* Las existencias de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron por novena semana consecutiva hasta alcanzar las 248.911 toneladas, en una acumulación estacional previa al Año Nuevo lunar.

* La analista de ING Ewa Manthey afirmó que el mercado del cobre volvería a centrarse en la escasez de suministro de mineral, la creciente demanda derivada de la electrificación y la inversión continua en la red eléctrica tras las vacaciones. "En nuestra opinión, esos factores no han cambiado", afirmó.

* El aluminio fue el metal que más subió, con un aumento del 2,2% a 3.091,50 dólares por tonelada, tras haber caído anteriormente hasta los 2.990 dólares, ya que el índice del dólar bajó ligeramente, lo que hizo que los metales fueran más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* El zinc subió un 1,5% a 3.350 dólares, el níquel ganó un 0,1% a 17.100 dólares, el estaño subió un 0,8% a 46.825 dólares y el plomo avanzó un 0,2% a 1.958 dólares, tras tocar anteriormente un mínimo de siete semanas de 1.945 dólares. (Reportaje de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Eileen Soreng, Ronojoy Mazumdar y Diti Pujara, Editado en español por Juana Casas y Natalia Ramos)