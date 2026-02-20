Cobre y aluminio suben tras fallo de Corte Suprema EE. UU. sobre aranceles

Por Eric Onstad

LONDRES, 20 feb (Reuters) - Los precios del cobre, el aluminio y otros metales básicos subieron el viernes, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional

El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,8% a 12.913 dólares por tonelada métrica a las 1555 GMT, tras haber alcanzado los 12.975 dólares, su máximo en una semana, mientras que el aluminio avanzó un 1% a 3.099 dólares

"La sentencia reduce los riesgos a corto plazo para los flujos comerciales mundiales y la demanda industrial, lo que es positivo para los metales básicos", afirmó Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING

"Sin embargo, es probable que el alza se mantenga contenida, dado que siguen vigentes algunos aranceles específicos para determinados sectores y sigue existiendo la posibilidad de que se adopten medidas comerciales alternativas", agregó

Los aranceles estadounidenses sobre el aluminio primario, los productos de cobre y el acero no se vieron afectados por la sentencia, ya que Trump no utilizó la ley de emergencia para justificarlos. Utilizó la sección 232 de la Ley de Comercio por motivos de seguridad nacional para los aranceles sobre los metales

El aluminio había alcanzado anteriormente su nivel más alto en una semana debido a la persistente preocupación de los inversores por el limitado crecimiento de la oferta, según Manthey

La producción en China, principal productor, ha alcanzado recientemente el límite anual de 45 millones de toneladas impuesto por el Gobierno, mientras que otra fundición ha cerrado en Estados Unidos debido a los altos precios de la energía

El resto del mercado se mostró mixto, con volúmenes moderados debido al cierre de la Bolsa de Futuros de Shanghái por las fiestas del Año Nuevo Lunar. El mercado volverá a abrir el 24 de febrero

Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 9.575 toneladas a 235.150 toneladas , según datos publicados el viernes, lo que supone el nivel más alto desde marzo de 2025. Las existencias se han disparado un 65% en lo que va de año

Entre otros metales básicos, el zinc en la LME subía un 0,1% a 3.341,50 dólares la tonelada, el níquel ganaba un 0,2% a 17.320 dólares y el estaño avanzaba un 0,7% a 45.945 dólares, mientras que el plomo perdía un 0,2% a 1.950,50 dólares. (Reporte de Eric Onstad. Reporte adicional de Ishaan Arora y Swati Verma en Bangalore. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)