Coca-Cola cambia su receta en EEUU: ¿qué significa esto para los consumidores?

El presidente Donald Trump dio una pista la semana pasada, pero Coca-Cola Co. lo confirmó el martes: una versión de su emblemática soda endulzada con azúcar de caña será lanzada en Estados Unidos este otoño.

Durante décadas, Coca-Cola y los fabricantes de otras bebidas gaseosas han utilizado por lo general jarabe de maíz de alta fructosa o edulcorantes artificiales en sus productos fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, los consumidores estadounidenses están buscando cada vez más alimentos y bebidas con menos ingredientes y más naturales, y las empresas de bebidas están respondiendo.

PepsiCo y Dr Pepper han vendido versiones de sus refrescos insignia endulzados con azúcar de caña desde 2009. Coca-Cola ha vendido Coca-Cola mexicana —que utiliza azúcar de caña— en Estados Unidos desde 2005, pero se ha posicionado como una alternativa de moda y se vende en botellas de vidrio. Es probable que la Coca-Cola con azúcar de caña esté mucho más disponible.

Aquí hay algunas preguntas frecuentes sobre los edulcorantes en los refrescos de Estados Unidos:

¿Cuál es la diferencia entre el azúcar de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa?

Muchos consumidores saben que consumir demasiados dulces puede afectar negativamente su salud, pero los bebedores de refrescos a veces debaten si el azúcar de caña o el jarabe de maíz de alta fructosa es mejor (o peor) que el otro.

La respuesta corta es que no hay diferencia, dijo Marion Nestle, una de las principales expertas en nutrición del país y profesora emérita de la Universidad de Nueva York.

El jarabe de maíz de alta fructosa está compuesto por los azúcares simples glucosa y fructosa en forma líquida. El azúcar de caña, también conocido como sacarosa, está compuesto por glucosa y fructosa unidas, pero se separan rápidamente, explicó Nestle.

Ambos siguen siendo azúcares, con aproximadamente la misma cantidad de calorías.

Ya sea que una lata de Coca-Cola contenga uno u otro, seguirá siendo una bebida azucarada con aproximadamente la misma cantidad de calorías y el mismo potencial para aumentar problemas de salud bien documentados, desde la obesidad y la diabetes hasta la caries dental.

¿Por qué las refresqueras cambiaron el azúcar por el jarabe de maíz de alta fructosa?

El jarabe de maíz de alta fructosa cuesta menos. Según los datos de precios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el precio mayorista del HFCS-55, el tipo de jarabe de maíz más comúnmente utilizado en bebidas, promedió 49,4 centavos por libra el año pasado. El precio mayorista promedio del azúcar de caña refinada fue de 60,1 centavos por libra, mientras que el precio mayorista promedio del azúcar de remolacha refinada fue de 51,7 centavos por libra.

Pero el jarabe de maíz de alta fructosa tiene ventajas más allá del precio. Según un artículo de 2008 en la gaceta de nutrición American Journal of Clinical Nutrition, el jarabe de maíz de alta fructosa es más estable que el azúcar cuando se añade a bebidas ácidas, y puede ser bombeado directamente desde los camiones de entrega a los tanques de almacenamiento y mezcla. ¿Por qué el jarabe de maíz de alta fructosa es menos costoso que el azúcar? Los aranceles son una razón. Estados Unidos ha tenido barreras a las importaciones de azúcar casi desde su fundación; la primera se implementó en 1789, según el Instituto Cato, un grupo de expertos que aboga por los mercados libres. Desde la aprobación de la Ley Agrícola en 1981, Estados Unidos tiene un sistema que aumenta los aranceles sobre el azúcar una vez que se ha importado una cierta cantidad. Estados Unidos también tiene controles de producción doméstica que limitan los suministros, manteniendo los precios más altos. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa también es más barato debido a los miles de millones de dólares en subsidios del gobierno federal para los agricultores de maíz. Préstamos, pagos directos, subsidios a las primas de seguros y compras de cultivos excedentes reducen todos los costos de los agricultores, y el precio del maíz que cultivan. ¿Son seguros los sustitutos del azúcar utilizados en los refrescos dietéticos? Aunque reducir los azúcares añadidos tiene beneficios documentados, reemplazarlos con edulcorantes artificiales también es complicado. Coca-Cola Zero Sugar, introducida en 2017, utiliza el edulcorante artificial aspartame y el edulcorante natural stevia en su receta. Pero la investigación sugiere que el aspartame puede estar vinculado al cáncer. En 2023, un comité de la Organización Mundial de la Salud determinó que el aspartame debería ser categorizado “como posiblemente carcinogénico para los humanos”. Aunque eso no significa que el refresco dietético cause cáncer, el comité científico concluyó que puede haber un posible vínculo entre el aspartame y el cáncer de hígado, y que el tema debería estudiarse más a fondo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no estuvo de acuerdo con el panel de la OMS, citando “deficiencias significativas” en la investigación que respaldó la conclusión. Los funcionarios de la FDA señalaron que el aspartame es uno de los aditivos alimentarios más estudiados y dijeron que “los científicos de la FDA no tienen preocupaciones de inocuidad” cuando se utiliza bajo condiciones aprobadas. La stevia, un edulcorante de origen vegetal, parece ser “una opción segura”, según el Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa. ____ Durbin informó desde Detroit y Aleccia desde Los Ángeles. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.