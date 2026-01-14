Coca-Cola desestima la venta de Costa Coffee, según el FT
14 ene (Reuters) - Coca-Cola ha abandonado sus planes de vender su cadena Costa Coffee después de que las ofertas de empresas de capital riesgo quedaran por debajo de las expectativas, informó el miércoles el Financial Times.
El gigante estadounidense de bebidas puso fin a las conversaciones con el resto de licitadores en diciembre, deteniendo un proceso de subasta que había durado meses, según el artículo, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto.
Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. Coca-Cola y Costa Coffee no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.
Entre las empresas que se encontraban en las últimas fases de las conversaciones figuraban TDR Capital, propietaria de Asda, y el fondo de situaciones especiales de Bain Capital, que posee Gail's y PizzaExpress, según el artículo, que añadía que las empresas de capital riesgo Apollo, KKR y Centurium Capital habían participado anteriormente.
Coca-Cola podría reactivar los planes para vender Costa a medio plazo, según el FT. Coca-Cola adquirió Costa Coffee en 2018 por un valor empresarial de US$ 5.100 millones para reforzar su posición en el mercado mundial del café, donde compite con Starbucks y Nestlé. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)