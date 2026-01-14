Coca-Cola desestima la venta de Costa Coffee, según el FT

14 ene (Reuters) - Coca-Cola ha abandonado sus planes de vender su ⁠cadena Costa ⁠Coffee después de que las ofertas de empresas de capital riesgo quedaran ⁠por debajo ‌de ​las expectativas, informó el miércoles el Financial Times.

El ​gigante estadounidense de bebidas puso fin ‌a las conversaciones con el ‌resto de licitadores ​en diciembre, deteniendo un proceso de subasta que había durado meses, según el artículo, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. Coca-Cola y Costa Coffee no ⁠respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de hacer ​comentarios.

Entre las empresas que se encontraban en las últimas fases de las conversaciones figuraban TDR Capital, propietaria de Asda, y el fondo de situaciones especiales de Bain Capital, que posee ⁠Gail's y PizzaExpress, según el artículo, que añadía que las ​empresas de capital riesgo Apollo, KKR y Centurium Capital habían participado anteriormente.

Coca-Cola podría reactivar los ‍planes para vender Costa a medio plazo, según el FT. Coca-Cola adquirió Costa Coffee en 2018 por un valor empresarial de US$ 5.100 millones para reforzar ​su posición en el mercado mundial del café, donde compite con Starbucks y Nestlé. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru; ‍editado en español por Benjamín Mejías Valencia)