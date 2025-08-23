Coca-Cola estudia la venta de Costa Coffee, según Sky News

23 ago (Reuters) - La compañía estadounidense de refrescos Coca-Cola está trabajando con el banco de inversión Lazard para revisar las opciones, incluida una posible venta, de la cadena británica Costa Coffee, que adquirió en 2018 por más de US$5000 millones, informó Sky News el sábado.

Reuters no pudo verificar de inmediato el informe. Coca-Cola, Costa y Lazard no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Coca-Cola, con sede en Atlanta, ha mantenido conversaciones iniciales con un pequeño número de posibles postores para Costa, incluidas firmas de capital privado, informó Sky News, citando fuentes no identificadas.

El informe indicó que se esperan ofertas indicativas a principios del otoño boreal, aunque señaló que Coca-Cola podría decidir finalmente no proceder a la venta.

Costa Coffee opera en 50 países, con más de 2700 cafeterías en Reino Unido e Irlanda y más de 1300 establecimientos en todo el mundo, según su página web.

Coca-Cola adquirió la cadena hace más de seis años para reforzar su apuesta por las bebidas más saludables y competir con Starbucks y Nestlé en el mercado mundial del café.

(Reporte de Abu Sultan y Mrinmay Dey en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)